Preparan una nueva alza: estas son las cinco isapres que subirán el precio de sus planes de salud en septiembre / Agencia Uno

A partir del próximo mes de septiembre un total de cinco isapres elevarán los precios base de sus planes de salud.

Esto último, luego de que entre en vigor la Adecuación Precio Base (APB) 2025. Dicho reajuste anual para este año se fijó en un tope de 3,7% para las isapres.

En concreto, las aseguradoras que anotarán un alza, son: Colmena (3,7%), Banmédica (3,7%), Cruz Blanca (3,7%), Esencial (3,7%) y Consalud (3,6%).

De acuerdo con estimaciones preliminares, los cotizantes del sistema podrían enfrentar un pago adicional mensual de hasta $3.784 por contrato.

¿Cuáles no experimentarán un alza? Las isapres Nueva Masvida y Vida Tres no podrán incrementar sus precios base.

En el caso de Nueva Masvida, la isapre no cumplió con los porcentajes mínimos exigidos del Examen de Medicina Preventiva. Además, registró una variación negativa de costos operacionales de 0,3%.

En tanto, Vida Tres tuvo una variación negativa de 0,2% y su matriz Fundación una variación negativa de 0,5%, por lo que no puede aumentar su valor.

¿Y se puede apelar? Solamente se podría apelar en caso de que: no se haya notificado con un mes de anticipación la variación, que la isapre le suba el plan por sobre del 3,7% o que la variación se de si es que la persona tenga un plan menor a un año de contrato.