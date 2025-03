Este lunes, la Superintendencia de Salud informó que cinco isapres subirán el precio de sus planes a un 3,7% (el máximo permitido), otra lo adecuará al 3,6%. Por otra parte, cuatro de ellas no harán el reajuste por diversos motivos.

El ente regulador revisó cuidadosamente el aumento de precios que las aseguradoras de salud decidieron aplicar a sus planes. Las isapres deben ahora entregar una explicación completa y con documentos que respalden esta decisión.

Asimismo, la superintendencia comunicó que las cinco isapres que subirán sus precios en un 3,7% son: Colmena; CruzBlanca; Banmédica; Esencial e Isalud. Por su parte, Consalud hará un reajuste de un 3,6%.

Se estima que este ajuste implicará que, en promedio, los cotizantes pagarán $3.784 más.

Estas son las isapres que NO van a subir el precio de sus planes de salud en Chile

Según recoge LUN, así como algunas aseguradoras subirán sus precios, otras, por distintas razones, no podrán hacerlo. La primera de ellas es Nueva Masvida, ya que no cumpliría con el porcentaje mínimo de Examen de Medicina Preventiva (EMP) que exige la normativa vigente. Además, sus costos operacionales variaron al -0,3%.

Otra de las aseguradoras que no podrá reajustar sus precios será Cruz del Norte, esto porque no cuenta con planes individuales y, al igual que Nueva Masvida, no cuenta con los porcentajes mínimos de EMP.

Las otras dos isapres que no subirán el valor de sus planes son VidaTres y Fundación.

Cabe destacar que las aseguradoras tienen plazo hasta el 31 de marzo para informar a sus afiliados sobre el cambio en el precio de sus planes. De igual manera, las personas tienen plazo hasta el 31 de mayo para decidir si aceptan o no dichos ajustes.