Parten ganando $1.5 millones: DGAC abre vacantes para estudiar la carrera de control de tránsito aéreo

En total hay 30 vacantes disponibles y se puede postular en línea. Revisa acá todos los detalles.

Cada cierto tiempo se dan a conocer una serie de oportunidades laborales que caen como “anillo al dedo” para quienes están desempleados.

Bajo ese contexto, es que la Dirección General de Aeronáutica (DGAC) abrió cupos para la carrera de control de tránsito aéreo. Mediante esta, quienes acceden tienen trabajo asegurado una vez que egresan.

En conversación con LUN, la directora de la Escuela Técnica Aeronáutica, Pilar Caviedes, detalló que “nuestra oferta académica se va adecuando a las necesidades de personal. Las carreras las tenemos definidas, pero vamos viendo los requerimientos y se van generando las aperturas”.

Esto último “nos hace tener un 100% de empleabilidad”, explicó Caviedes en el medio antes citado.

¿Cuántas vacantes hay disponibles? Para estudiar la carrera de tránsito aéreo se abrieron un total de 30 cupos de cara al 2026.

¿Cuáles son los requisitos para entrar a estudiar en la DGAC?

De acuerdo a lo publicado, los requisitos son: ser chileno, idealmente hasta los 30 años al momento de postular y rendir la PAES.

Para postular, los interesados tienen hasta el 5 de septiembre de este año. En tanto, las postulaciones se hacen a través del sitio web de la DGAC (disponible aquí).

La carrera tiene una duración de tres años, en los cuales los estudiantes deben cursar materias de inglés y matemáticas.

Por otro lado, los lugares en que trabajan los egresados son en cualquier aeródromo o aeropuerto a nivel nacional. “Las rentas dependen si es en Santiago o regiones, por las asignaciones de zona y los sistemas de turno, hay variaciones. Como referencia, estamos hablando que parten ganando sobre $1.500.000″, sentenció.

