;

Fiestas Patrias 2025 en Chile: abren 400 vacantes para trabajar durante el “18″ con sueldos de hasta $680 mil

Los trabajos disponibles son en puestos de industria logística y de producción. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Fiestas Patrias 2025 en Chile: abren 400 vacantes para trabajar durante el “18″ con sueldos de hasta $680 mil

A agosto le quedan escasos días y se dará paso a uno de los meses preferidos por los chilenos y chilenas: septiembre.

Y es que en el próximo mes se celebrarán en Chile las tan ansiadas Fiestas Patrias 2025.

Revisa también

ADN

Bajo ese contexto, es que la empresa de servicios, SOS Group, abrió 400 vacantes de trabajo para aquellas personas que estén interesadas en laburar.

Fiestas Patrias 2025 en Chile: abren 400 vacantes para trabajar durante el “18″ con sueldos de hasta $680 mil

En concreto, los trabajos disponibles son en puestos de la industria logística y de producción. En tanto, los sueldos parten en los $630.000 líquidos mensuales. A continuación las vacantes:

  • Operario de producción en industria de alimentos: 150 vacantes ($630.00 líquidos).
  • Operario de bodega: 150 vacantes ($630.000 líquidos).
  • Operador de grúa horquilla: 100 vacantes ($680.000 líquidos).

¿Cómo postular a los trabajos?

Aquellas personas que estén interesadas a postular a los trabajos en cuestión, deben hacerlo a través del sitio web de SOS Group (disponible aquí). Cabe señalar que las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo sábado 30 de agosto.

El director comercial de SOS Group, Carlos Henríquez, sostuvo que en "Fiestas Patrias es la segunda fecha más importante en la creación de empleos temporales, después de Navidad".

“En dieciocho se eleva el consumo de carnes, embutidos, empanadas, tortas y licores, por lo que se requiere aumentar la producción, envasado y distribución de estos productos, y las empresas buscan personal externo para apoyar el aumento de producción”, sentenció Henríquez.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad