A agosto le quedan escasos días y se dará paso a uno de los meses preferidos por los chilenos y chilenas: septiembre.

Y es que en el próximo mes se celebrarán en Chile las tan ansiadas Fiestas Patrias 2025.

Bajo ese contexto, es que la empresa de servicios, SOS Group, abrió 400 vacantes de trabajo para aquellas personas que estén interesadas en laburar.

Fiestas Patrias 2025 en Chile: abren 400 vacantes para trabajar durante el “18″ con sueldos de hasta $680 mil

En concreto, los trabajos disponibles son en puestos de la industria logística y de producción. En tanto, los sueldos parten en los $630.000 líquidos mensuales. A continuación las vacantes:

Operario de producción en industria de alimentos : 150 vacantes ($630.00 líquidos).

: 150 vacantes ($630.00 líquidos). Operario de bodega : 150 vacantes ($630.000 líquidos).

: 150 vacantes ($630.000 líquidos). Operador de grúa horquilla: 100 vacantes ($680.000 líquidos).

¿Cómo postular a los trabajos?

Aquellas personas que estén interesadas a postular a los trabajos en cuestión, deben hacerlo a través del sitio web de SOS Group (disponible aquí). Cabe señalar que las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo sábado 30 de agosto.

El director comercial de SOS Group, Carlos Henríquez, sostuvo que en "Fiestas Patrias es la segunda fecha más importante en la creación de empleos temporales, después de Navidad".

“En dieciocho se eleva el consumo de carnes, embutidos, empanadas, tortas y licores, por lo que se requiere aumentar la producción, envasado y distribución de estos productos, y las empresas buscan personal externo para apoyar el aumento de producción”, sentenció Henríquez.