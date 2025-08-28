Inauguran data center en Quilicura por US$114 millones: qué es y cuál es su función / SAMEER AL-DOUMY

Durante la jornada de este jueves 28 de agosto se inauguró un nuevo data center en Chile, específicamente en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

Se trata de la nueva central de la trasnacional brasileña, Ascenty, la cual implicó una inversión de US$114.000.000.

De acuerdo a lo publicado por LUN, este data center tiene una capacidad de 16 megavatios y una superficie de 8.000 metros cuadrados.

Si bien el concepto de data center como tal ha estado en la palestra, no muchos saben cómo definirlo.

En conversación con el medio antes citado, el CEO y líder de estrategia de Ascenty, Marcos Siqueira, expuso que “cuando tú sacas una foto con tu smartphone y la subes, te olvidas de dónde está, solo tienes la noción de que está en la nube. Esa nube es un data center como este, que se encarga de almacenar y procesar todas las acciones que realizamos con nuestros teléfonos”.

En simple “cuando tú sacas una foto se guarda como dato en este data center”, explicó.

Por otro lado, el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes, Juan Ignacio Nicolossi, explicó al citado medio que “como dice su nombre, es un centro de datos, una serie de servidores, que son computadores grandes capaces de manejar múltiples conexiones de forma paralela”.

Una de las particularidades que tienen los data center, es que deben funcionar las 24 horas del día. Esto último, debido a que si se desploman, hacen caer todos los sistemas de almacenamiento de empresas que contratan los servicios de este.