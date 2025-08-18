Radical cambio en TikTok: las nuevas restricciones que tendrá la red social china (y quiénes serán los más afectados)

TikTok publicó una actualización integral de sus Normas de la Comunidad el 14 de agosto de 2025, que entrará en vigor el 13 de septiembre de 2025. El documento reorganiza reglas por temas, refuerza la seguridad y define con mayor precisión qué contenido se elimina, qué se restringe por edad y qué no es elegible para el feed Para ti.

La plataforma mantiene prohibiciones sobre violencia, delitos, discurso de odio, organizaciones extremistas, abuso sexual (incluidos menores), trata de personas, acoso y contenido extremadamente explícito o perturbador. También se sancionan el maltrato animal y desafíos peligrosos que pongan en riesgo la integridad física. En salud mental, la política veta material que promueva suicidio, autolesiones o trastornos alimentarios.

En integridad y autenticidad, se refuerzan los límites a la desinformación con potencial de daño, a la integridad cívica y electoral (por ejemplo, información falsa sobre cómo votar), al contenido no original que infrinja derechos de autor, y a la manipulación de interacciones (servicios para inflar métricas o engañar al sistema de recomendaciones).

IA y contenido editado

Una novedad central es la exigencia de avisos claros cuando se usen técnicas de edición o IA para representar personas o escenas de manera realista. TikTok no permitirá AIGC que busque engañar sobre asuntos de importancia pública o que perjudique a personas. La medida apunta a transparentar la naturaleza del contenido sin impedir usos legítimos que estén debidamente señalizados.

Contenidos comerciales y bienes regulados

La actualización precisa que no se permite el comercio o promoción de bienes y servicios regulados, prohibidos o de alto riesgo. Las cuentas de empresa y vendedores verificados de TikTok Shop podrán ofrecer ciertos productos regulados solo si cumplen requisitos estrictos. Además, toda promoción pagada deberá incluir el aviso comercial de TikTok.

Moderación: qué se elimina, qué se restringe y qué se excluye del Para ti

TikTok detalla tres vías de aplicación:

Eliminación del contenido clasificado como “No permitido”. Restricción por edad para material “Con restricción de edad”, visible solo para mayores de 18 años. Exclusión del feed Para ti para piezas marcadas como “No aptas para recomendación”, aun cuando no ameriten eliminación.

Herramientas para el usuario y orientación

La compañía ofrece un kit de seguridad para configurar preferencias de contenido, privacidad e interacciones. En algunas publicaciones, se desplegarán pantallas o banners informativos para aportar contexto. Las normas incluyen definiciones, preguntas frecuentes y ejemplos por categoría, como guía no exhaustiva para creadores y público.

La política rige para todos los usuarios y formatos de la plataforma y fue diseñada para “inspirar creatividad y entretenimiento” en un entorno seguro. La entrada en vigor será el 13 de septiembre de 2025, tras un mes de difusión anticipada para facilitar la adecuación de creadores, marcas y cuentas comerciales.