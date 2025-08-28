;

¿Se pelearon en el rodaje de “Avengers: Doomsday”? Se aclaró el rumor sobre un enfrentamiento entre Ryan Reynolds y Robert Downey Jr.

La noticia que circuló en varios medios generó fuerte repercusión entre los fanáticos.

José Campillay

¿Se pelearon en el rodaje de “Avengers: Doomsday”? Se aclaró el rumor sobre un enfrentamiento entre Ryan Reynolds y Robert Downey Jr.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa expandiéndose en diferentes direcciones y son varios los proyectos en carpeta que despiertan la atención del público.

Uno de ellos es Avengers: Doomsday, donde veremos el regreso de importantes personajes y recordados actores, aunque no en los mismos roles.

Y si bien cada actualización sobre la película se convierte en una gran noticia, recientemente comenzó a circular información negativa sobre el elenco.

De manera concreta, se rumoreaba una fuerte pelea entre Ryan Reynolds (Deadpool) y Robert Downey Jr. (Dr. Doom / Iron Man), lo que descolocó a los fanáticos.

Sin embargo, con el pasar de las horas el hecho se desmintió por parte de fuentes directas y relacionadas a Marvel Studios.

Los nuevos reportes, considerados ya como información oficial, descartan por completo esa versión y aseguran que ambos actores “ni siquiera se han conocido en persona”.

Hay que recordar que el rumor comenzó a circular tras comentarios del periodista John Rocha, quien mencionó que dos intérpretes “muy expresivos” habrían tenido una discusión fuerte en el set, aunque no mencionó nombres.

Ante la magnitud que alcanzó el tema, el propio Rocha se vio obligado a aclarar que las especulaciones eran infundadas y que ninguno de los dos actores estaba involucrado.

