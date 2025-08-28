;

DT de Alianza Lima mete presión a Conmebol sobre el fallo para la U e Independiente: “Dios quiera que...”

El técnico del equipo peruano, que espera rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, reconoció que les gustaría clasificar directo a semifinales sin jugar la llave de los ocho mejores.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, se refirió al fallo que entregará la Conmebol respecto a los graves hechos de violencia ocurridos durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En diálogo con ESPN, el estratega del cuadro peruano, que espera rival entre ambos clubes en los cuartos de final, alzó la voz para meter presión y reconoció que les gustaría clasificar a semifinales sin jugar la llave de los ocho mejores.

Revisa también:

ADN

“Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival, aunque los estamos estudiando bien a los dos pero para hacer hincapié en ese partido”, indicó el DT.

“Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver”, agregó Gorosito.

“Dios quiera que nos metan directamente a semifinales”

Al ser consultado sobre los eventuales castigos para Independiente y la U, el entrenador argentino fue sincero y señaló: “Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar”.

“No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente. Nos pasó con Sao Paulo, también hace poco le pasó a Godoy Cruz, le pasa a todos. Se hace difícil, tendría que ser para todos de la misma forma”, continuó.

Por último, Néstor Gorosito afirmó: “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir”.

“Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premio y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo, sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima”, finalizó.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad