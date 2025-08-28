DT de Alianza Lima mete presión a Conmebol sobre el fallo para la U e Independiente: “Dios quiera que...”

El técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, se refirió al fallo que entregará la Conmebol respecto a los graves hechos de violencia ocurridos durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En diálogo con ESPN, el estratega del cuadro peruano, que espera rival entre ambos clubes en los cuartos de final, alzó la voz para meter presión y reconoció que les gustaría clasificar a semifinales sin jugar la llave de los ocho mejores.

“Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival, aunque los estamos estudiando bien a los dos pero para hacer hincapié en ese partido”, indicó el DT.

“Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver”, agregó Gorosito.

“Dios quiera que nos metan directamente a semifinales”

Al ser consultado sobre los eventuales castigos para Independiente y la U, el entrenador argentino fue sincero y señaló: “Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar”.

“No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente. Nos pasó con Sao Paulo, también hace poco le pasó a Godoy Cruz, le pasa a todos. Se hace difícil, tendría que ser para todos de la misma forma”, continuó.

Por último, Néstor Gorosito afirmó: “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir”.

“Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premio y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo, sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima”, finalizó.