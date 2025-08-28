Debe millones: destacado cantautor chileno pagó parte de la pensión alimenticia para zafar del arresto

Durante la más reciente emisión de Que te lo Digo, Sergio Rojas reveló que Daniel Guerrero, quien décadas atrás se hizo conocido como uno de los integrantes del dúo La Sociedad, canceló una fracción del monto adeudado por pensión alimenticia a la actriz Aracely Vitta.

El objetivo del cantautor, según explicó el opinólogo, fue detener la orden de arresto que pesaba en su contra.

El conductor del programa de farándula detalló que la presión ejercida por los seguidores conocidos como “pirañas devoradoras” terminó siendo determinante.

El periodista señaló que el artista pagó parte de lo adeudado “para evitar la orden de arresto, porque las ‘pirañas’, fue tanto lo que etiquetaron a la PDI, de dónde se encontraba, qué lugar y cuál era la próxima función, que no le quedó otra que pagar una cantidad, fijada evidentemente por el tribunal. Tuvo que pagar para que se levantara la orden de arresto”.

Daniel Guerrero, de La Sociedad, llegó a deber 30 millones de pesos

El conflicto por la deuda alimenticia viene arrastrándose desde 2023, cuando Aracely Vitta lo expuso públicamente. De acuerdo con antecedentes de abril de 2025, la cifra acumulada alcanzaba los 30 millones de pesos.

En la misma jornada en que se confirmó el pago parcial, la propia actriz se comunicó con Rojas para agradecer a los fanáticos del espacio. “El señor Guerrero al menos pudo pagar una parte de la pensión, que evitaba la orden de arresto”, comentó el comunicador.

Más tarde, el conductor de Que te lo digo subrayó el rol de la audiencia. “Que hayan tenido la fuerza de hacerle pagar... Lo que no pudo la PDI o lo que no pudo tribunales, lo lograron las ‘pirañas’”, destacó.

El hecho se da en paralelo al retorno musical de Daniel Guerrero junto a Pablo Castro, con quienes reactivaron La Sociedad tras una década. La agrupación ya tiene programado su concierto de regreso el 4 de octubre en el Centro de Eventos Espacio Marina, en Talcahuano.