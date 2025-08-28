Sabrina Carpenter, Deftones, Tyler, the Creator y más: todos los artistas confirmados para Lollapalooza Chile 2026

La espera se acabó. Este jueves 28 de agosto se oficializó el line up completo del Lollapalooza Chile 2026.

Y es que la nueva edición del evento musical, además de traer nombres frescos, cambiará de casa: regresará al Parque O’Higgins.

Cabe recordar que, durante los últimos cuatro años, se llevó a cabo en la comuna de Cerrillos (2022, 2023, 2024 y 2025).

En tanto, desde la organización del evento informaron que lograron sold out. No obstante, hicieron un llamado a la calma a los fanáticos que se quedaron sin entrada para Lollapalooza 2026.

Lollapalooza Chile 2026: estos son los artistas confirmados para la nueva edición del festival musical

Esta nueva edición del “Lolla” 2026 tendrá como artistas estelares a Sabrina Carpenter, Deftones, Skrillex, Lorde, entre otros.

Dentro de las novedades, hay artistas chilenos como Los Bunkers, Akrilla, 31 Minutos, De Saloon, Young Cister, Gepe, y otros.

Lollapalooza Chile 2026: ¿Qué días se realizará el evento?

En concreto, el evento musical se llevará a cabo durante tres jornadas. Específicamente los días 13, 14 y 15 de marzo del próximo 2026.