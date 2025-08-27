Nueva licencia de conducir digital en Chile: cómo funciona y para qué sirve / Getty Images

Este lunes 1 de septiembre comenzará a operar en la región Metropolitana la nueva licencia de conducir digital.

Y es que a través de la iniciativa, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) modernizará y fortalecerá la seguridad vial en nuestro país.

De tal manera, aquellas personas que renueven u obtengan el documento por primera vez, recibirán el nuevo formato de la licencia de conducir. Así, los conductores podrán acceder a la licencia a través de una aplicación en el celular.

En conversación con LUN, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, detalló que “el conductor va a recibir una licencia en dos formatos distintos y podrá ocupar solamente la física y prescindir de la versión en el teléfono o al revés”.

¿Y cómo funciona? En caso de que el conductor(a) quiera usar el formato digital, deberá abrir el celular, luego entrar a la aplicación y digitar su Clave Única.

Tras ello, se desplegará un código QR que solamente podrá ser leído por herramientas de entes fiscalizadores.

¿Para qué sirve? “El código QR permite a un carabinero o a un fiscalizador determinar si la licencia es verídica, si ha sido adulterada, y al mismo tiempo, incluso, se puede acceder a toda la documentación en línea del conductor que presenta esta licencia”, detalló el ministro del MTT, al citado medio.