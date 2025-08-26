;

Fran García-Huidobro destaca la valentía de su sobrino tras revelación de abuso en “Mundos Opuestos 3″

La revelación, realizada en diálogo con Juan Pedro Verdier, indicó que quien cometió el abuso fue una empleada doméstica.

En un emotivo momento en Mundos Opuestos 3, José Pablo Saavedra, conocido como Jota, dejó impactados a sus compañeros al revelar que fue víctima de abuso sexual a los cinco años.

La confesión, hecha durante una conversación con Juan Pedro Verdier, expuso que la responsable fue una trabajadora del hogar. “Me hacía de todo. Mi mamá lo descubrió por mis comportamientos extraños”, relató el joven deportista, destacando el apoyo de su madre para superar el trauma.

La historia de Jota, sobrino de la animadora Francisca García-Huidobro, conmovió a los participantes, generando reacciones de empatía. Mike, uno de sus compañeros, se disculpó por prejuicios iniciales y confesó haber vivido algo similar, mientras Evelyn, visiblemente afectada, compartió su propia experiencia, lamentando no haber podido hablar de ello antes.

Jota explicó que terapias y el apoyo familiar le ayudaron a sanar: “Es un proceso que tengo superado desde pequeño”.

Tras la emisión, Fran García-Huidobro usó sus redes sociales para agradecer el cariño recibido hacia su sobrino. “Es un chico increíble, sigan conociéndolo, vale la pena”, expresó la conductora de Only Fama, destacando la fortaleza de Jota.

