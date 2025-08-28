;

Independiente recibió oferta desde Brasil por Felipe Loyola: esto respondieron desde Argentina

El Santos sería el club interesado el volante chileno.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Christian Alvarenga

Felipe Loyola vive momentos complicados en Independiente. El volante chileno fue uno de los más afectados por la barbarie de Avellaneda e, incluso, se ha ganado el repudio de cierta parte de la hinchada del “Rojo” por no manifestar públicamente su apoyo al club.

En lo estrictamente futbolístico, el exHuachipato se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino desde su arribo en 2024.

Sus destacadas actuaciones en el torneo trasandino incluso llamaron la atención del Bayern Múnich, aunque finalmente esa opción se diluyó con el paso del tiempo.

Ahora, se abriría una nueva posibilidad para que Loyola deje Independiente, puesto que, según informó el medio partidario De La Cuna Al Infierno, Santos de Brasil presentó una propuesta verbal de 6 millones de dólares por el chileno.

Desde Argentina señalan que la oferta es considerada insuficiente, ya que la cláusula de salida del volante rondaría los 10 millones de dólares.

