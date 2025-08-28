;

“Me desmayé en un entrenamiento y no recuerdo nada más, volví a tener consciencia después de tres o cuatro semanas”

Natsumy Millones, delantera de 18 años de Coquimbo Unido, relató como vivió el desvanecimiento que sufrió a principios de año y su posterior recuperación.

Javier Catalán

Foto: @_millones_11

Foto: @_millones_11

Fuerte conmoción se vivió el 19 de enero del presente año, cuando desde Coquimbo informaban que Natsumy Millones, delantera de 18 años del fútbol femenino de los “Piratas”, había sido internada tras desplomarse en pleno entrenamiento del equipo.

Tras varias semanas en coma inducido, conectada a ventilación mecánica y sometida a una operación cerebral, fue mejorando poco a poco. Hace algunos días volvió a las canchas y de qué manera: anotando un gol en el 5-0 frente a Recoleta por el Campeonato Nacional Femenino.

En conversación con Las Últimas Noticias, Natsumy relató cómo fueron estos meses de lenta recuperación. “Ya estoy de alta, pero con controles médicos y tomando medicamentos anticonvulsivos. Estoy bien. Y tengo que usar un casco protector en la cabeza hasta que me sienta cómoda y pueda quitármelo”, comenzó diciendo.

“Me desmayé en un entrenamiento y no recuerdo nada más. Si no me equivoco, volví a tener consciencia después de tres o cuatro semanas, antes de ser trasladada a Valparaíso. Estuve casi un mes en coma inducido, intubada en el hospital de Coquimbo y sin saber nada de nada”, relató.

“Cuando estaba en el hospital pensé que, si me operaban, no iba a volver a jugar a la pelota. Ese era mi temor. Pero me dijeron que había una solución y que, si podían operarme despierta, podría retomar el deporte de forma normal. Y me operaron despierta, en una cirugía vigil”, continuó.

“Me gustaría agradecerle al club, a Coquimbo, por el apoyo que siempre me brindó cuando estuve mal. Ayudó a mi familia. También al primer equipo, femenino y masculino. Y, por supuesto, a mi familia por estar siempre conmigo”, sentenció Natsumy Millones.

