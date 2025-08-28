Tendrá convenio con el MIT: conocido colegio chileno fue vendido a grupo británico de establecimientos / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Durante esta última jornada, se dio a conocer que un reconocido colegio de la región Metropolitana pasará a manos de un grupo británico de establecimientos.

Esto luego de que se concretara la venta al Grupo Nord Anglia, un operador internacional de escuelas privadas con sede en el Reino Unido.

Se trata nada más y nada menos que del colegio particular Trewhela’s School, con sedes en Providencia y Chicureo.

De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, la venta del establecimiento ya se concretó. De hecho, los apoderados del colegio ya recibieron cartas de bienvenida a la comunidad educativa Nord Anglia.

Mediante un comunicado, el director ejecutivo de Nord Anglia, Andrew Fitzmaurice, manifestó que “juntos, estamos comprometidos a entregar una educación excepcional, y a crear oportunidades que inspiren a los estudiantes de toda la región”.

Gracias a la venta del establecimiento, tanto alumnos y profesores tendrán una serie de beneficios. Entre ellos, convenios con el emblemático Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).

Por otro lado, los hermanos Bolton, que hasta hace un par de horas eran los sostenedores del recinto, también emitieron unas palabras. “Por la calidad de nuestro colegio, y tras un extenso proceso, la empresa educativa inglesa Nord Anglia ha escogido a Trewhela’s School como su primer colegio en Chile y será su nuevo dueño”, detallaron.