Fiestas Patrias 2025: estas son las comunas de Chile que cerrarán fondas y ramadas a medianoche

En casi 20 días más, el país se vestirá de rojo, blanco y azul para celebrar nuevamente las Fiestas Patrias, una de las fechas más esperadas por la ciudadanía.

Sin embargo, las fondas en la región del Biobío estarán marcadas por la seguridad, ya que 7 comunas de la provincia de Concepción se sumarán a la recomendación del Gobierno y las policías de cerrar las fondas a medianoche.

La decisión busca resguardar a las familias tras el aumento de hechos de violencia en la zona. El delegado regional, Eduardo Pacheco, hizo un llamado a adelantar las celebraciones.

“Aquí lo que se privilegia siempre es la seguridad de las familias de la región”, afirmó la autoridad regional.

“Lo que quieren los habitantes de la región es ir a un lugar con todas las condiciones de seguridad, con su familia, que no les pase nada, que puedan disfrutar unas fiestas patrias en familia y con la ciudadanía”, agregó.

Este año, la fonda oficial de Concepción se trasladará al Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, un espacio más acotado, pero con mayor control y resguardo. No se ocupará la cancha y el acceso será gratuito.

Con todo, habrá una estricta fiscalización: 65 cámaras de televigilancia, 8 pórticos con detectores de metales y 35 guardias apoyados por equipos municipales de seguridad.

La feria que habitualmente se instala en el estadio será reubicada en la plaza exterior de avenida Collao y, el sábado 20, en el Estadio Atlético Militar. Si llueve, las fondas no se suspenderán: los shows se trasladarán al gimnasio municipal.

El alcalde aseguró que comprenden la medida y esperan negociar una eventual extensión de horario en algunos días. Además, adelantó que la próxima semana se confirmará la parrilla artística.

🚨7 comunas de la provincia de #Concepción se sumarán a la recomendación del Gobierno y las policías de cerrar las fondas a la medianoche. En Arauco y Biobío la medida será obligatoria bajo el estado de excepción @adnradiochile pic.twitter.com/yXssKNpocx — Nicolás Medina Parada (@nicomedinapa) August 27, 2025

De esta forma, las comunas de Chile que tendrán fondas y ramadas con horario acotado son:

Provincia de Concepción (7 comunas)

Concepción, Coronel, Chiguayante, Santa Juana, Penco (Desde las 12:00 hasta las 21 horas) Hualpén (sin venta de alcohol) Hualqui.

Provincia de Arauco (7 comunas)

Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los Álamos y Tirúa.

Provincia de Biobío (14 comunas)

Alto Biobío, Antuco, Cabrero, Laja, Los Ángeles, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tucapel y Yumbel.

Los vecinos de Concepción valoraron que el estadio sea la sede de las fondas, pues permitirá un mayor control del comercio ambulante y de los estacionamientos.

Así, entre la tradición y las medidas de seguridad, Biobío se prepara para vivir unas Fiestas Patrias más resguardadas, con el desafío de mantener la alegría sin perder de vista la prevención.