AUDIO. Fabián Estay ve con buenos ojos la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo: “Está acostumbrado a la presión”

El exvolante chileno que brillara en el fútbol mexicano conversó en exclusiva con ADN Deportes respecto del entrenador argentino, con pasado reciente en el balompié azteca.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Fabián Estay sobre Fernando Ortiz, candidato a la banca de Colo Colo

Han sido semanas de trabajo en la dirigencia de Blanco y Negro para encontrar al nuevo entrenador de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón. Luego de la negativa de Gustavo Quinteros, quien corre con ventaja para asumir la banca del “Cacique” es Fernando Ortiz.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, Fabián Estay, exfutbolista chileno que brilló en el balompié mexicano, detalló cómo trabaja el DT argentino, quien tuvo pasos por América, Monterrey y Santos Laguna.

El ‘Tano’ con el América llegó a semifinales, ese equipo jugaba muy bien, era vertical. Lamentablemente, no consiguió el título y no renovó, porque tal vez las formas del América no le gustaron”, comenzó diciendo el mundialista con Chile en Francia 98.

“Luego agarró a uno de los equipos más caros del continente, como lo es Monterrey, con grandes figuras, y supo lidiar con ello. También llegó a semifinales, no logró ser campeón y esa es la deuda pendiente que tiene en el fútbol mexicano”, agregó.

Sobre si lo ve como buena opción en Colo Colo, Fabián Estay defendió el hecho que pueda asumir la banca del “Cacique”. “A mí es un técnico que me gusta por cómo juegan sus equipos. Muy cercano al jugador, muy exigente. Creo que tal vez le vendría bien a Colo Colo, es un tipo que está acostumbrado a las presiones, dirigió al América que tiene cerca de 40 millones de aficionados”, recalcó.

Es más ofensivo que defensivo, porque las obligaciones del América siempre eran ganar, gustar y golear, al igual que Colo Colo. Sí, es vertical; sí, intenta hacer una presión alta. No es un tipo que se vaya a poner nervioso por la presión. Creo que es una buena opción”, sentenció Fabián Estay en ADN Deportes.

