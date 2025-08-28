El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mientras Unión Española vive un momento complicado en lo futbolístico, sus hinchas incondicionales están siempre presentes, en las buenas y en las malas.

Dentro de la fanaticada hispana, existen múltiples historias. Algunas sacrificadas y otras que llevan un lazo indestructible con los colores del “rojo de Independencia”.

Es el caso de Nyath Montecinos, joven que participa en una residencia social para personas con discapacidad llamada “San Francisco de Asis” de la ONG Pather Nostrum en la comuna de Curacaví.

La coordinación de la Furia Roja lleva bastante tiempo en apoyo con la residencia. invitándolos habitualmente a actividades sociales durante varias épocas del año como Navidad u Fiestas Patrias, además de acompañarlos a ver los partidos cada vez que juegan en Santa Laura.

“Nunca pedimos nada a cambio, solo nos importa que le puedan dar cariño y que regaloneen a los chicos” indica Jocelyn Fernández, trabajadora social del lugar, destacando el caso de Nyath Montecinos, que generó revuelo en redes sociales al viralizarse su imagen, alentando a Unión Española acompañada por un tanque de oxígeno.

En conversación con ADN Deportes, cuenta de cómo Pablo Alegría, un fallecido amigo en la residencia social, la convirtió en fanática del cuadro hispano.

"Conocí a Pablito en la residencia transitoria, me contaba de la Unión Española y los amigos que tenía él. Me gustó, hablábamos harto y decía que él alentaría a su equipo hasta que muriera. Aliento en memoria de alguien, me da alegría“, aseguró Nyath Montecinos.

"La barra ha sido muy buena, amigable, siempre pendientes de nosotros“, valoró, junto con aprovechar la oportunidad para mandarle un recado al plantel dirigido por Miguel Ramírez.

“Le falta al equipo más entusiasmo, más compañerismo, que no se frustren tanto. Que se porten también, como nosotros tenemos que hacerlo para seguir asistiendo”, cerró Nyath Montecinos en ADN Deportes.