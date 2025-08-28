El vergonzoso “mensaje” de la barra de Colo Colo hacia la U de Chile tras los ataques sufridos en Avellaneda / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

A tres días del Superclásico que marcará la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025, una vez más las barras bravas vuelven a cobrar protagonismo.

Aun pese a todo el debate encendido hace dos días por palabras de Marcelo Díaz, capitán de la U de Chile, y que molestaron sobremanera al atacante de Colo Colo, Javier Correa, parte de los fanáticos albos optaron por hacer oídos sordos.

“Me sorprende porque nosotros empatizamos, pero ellos no cuando ocurrió lo de Fortaleza, ellos dicen que son diferente. Vende muchísimo humo. No hay que ser despectivo con nadie, el fútbol es competitivo y da muchas vueltas”, fustigó en su minuto el atacante del “Cacique”, en el marco de lo vivido por los fanáticos azules en Avellaneda, atacados a mansalva en las tribunas y exteriores del estadio Libertadores de América durante el cancelado partido ante Independiente por Copa Sudamericana.

Lejos de apaciguar las aguas, la “Garra Blanca” optó por ahondar en aquellos incidentes en la previa al Superclásico del domingo.

Así las cosas, durante la madrugada de este jueves, a las afueras del Monumental colgaron un lienzo contra la barra de la U de Chile.

“Todo Sudamérica te vio a raja pela”, se lee en el texto, aludiendo a aquellos fanáticos de la U de Chile que terminaron desnudos en la tribuna de Avellaneda ante los ataques de los hinchas de Independiente.