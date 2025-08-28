;

FOTO. El vergonzoso “mensaje” de la barra de Colo Colo hacia la U de Chile tras los ataques sufridos en Avellaneda

Parte de la “Garra Blanca” hizo un lienzo en alusión a los actos de barbarie cometidos por Independiente.

ADN Radio

El vergonzoso “mensaje” de la barra de Colo Colo hacia la U de Chile tras los ataques sufridos en Avellaneda

El vergonzoso “mensaje” de la barra de Colo Colo hacia la U de Chile tras los ataques sufridos en Avellaneda / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

A tres días del Superclásico que marcará la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025, una vez más las barras bravas vuelven a cobrar protagonismo.

Aun pese a todo el debate encendido hace dos días por palabras de Marcelo Díaz, capitán de la U de Chile, y que molestaron sobremanera al atacante de Colo Colo, Javier Correa, parte de los fanáticos albos optaron por hacer oídos sordos.

Revisa también:

ADN

“Me sorprende porque nosotros empatizamos, pero ellos no cuando ocurrió lo de Fortaleza, ellos dicen que son diferente. Vende muchísimo humo. No hay que ser despectivo con nadie, el fútbol es competitivo y da muchas vueltas”, fustigó en su minuto el atacante del “Cacique”, en el marco de lo vivido por los fanáticos azules en Avellaneda, atacados a mansalva en las tribunas y exteriores del estadio Libertadores de América durante el cancelado partido ante Independiente por Copa Sudamericana.

Lejos de apaciguar las aguas, la “Garra Blanca” optó por ahondar en aquellos incidentes en la previa al Superclásico del domingo.

Así las cosas, durante la madrugada de este jueves, a las afueras del Monumental colgaron un lienzo contra la barra de la U de Chile.

“Todo Sudamérica te vio a raja pela”, se lee en el texto, aludiendo a aquellos fanáticos de la U de Chile que terminaron desnudos en la tribuna de Avellaneda ante los ataques de los hinchas de Independiente.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad