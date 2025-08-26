Marcelo Díaz, volante y capitán de Universidad de Chile, aclaró el malentendido que se generó por un gesto que realizó en la conferencia de prensa de este martes en el Centro Deportivo Azul, lo que provocó una respuesta inmediata por parte del delantero de Colo Colo, Javier Correa.

En diálogo con Los Tenores, el mediocampista de los azules explicó que “hablé con Correa ahora, también con los que estuvimos presentes en el CDA. Se ha generado o han querido generar una polémica donde no la hay sobre algo que yo había dicho o quise decir”.

Respecto a su gesto, Díaz agregó que “simplemente es porque Caneo, que es el periodista que me estaba mirando, estaba mirando para abajo y yo le pregunto por qué está mirando para abajo, pero sin alusión a nadie, sino que preguntándole a él por qué estaba haciendo eso".

“Mi intención es aclarar el tema lo antes posible para que quede todo cerrado desde hoy y listo”, agregó el capitán de la U, quien reveló detalles del diálogo que sostuvo con el atacante del “Cacique”.

“Está todo bien con Correa. Pasa que él no escucha mi conferencia de prensa, solamente un periodista le va a preguntar cizañeramente por decirlo de alguna forma, y como somos nosotros, vamos a responder siempre de lo que nos están preguntando y muchas veces sin saber", complementó.

Asimismo, remarcó que “ya está aclarado el tema, quedó todo ahí. Se lo aclaré, se lo dije y listo. Él me dijo que ya está, que está mal respondido, pero es lo que se generó a raíz de un cizañero, que no sé quién será”.

Por último, Marcelo Díaz señaló que “nosotros venimos con un antecedente la semana pasada de mucha violencia, entonces lo que menos queremos es crear conflicto, y menos con nuestro archirrival que es el que jugamos este fin de semana”

“Nosotros solamente nos tenemos que dedicar a jugar y que la disputa sea dentro de la cancha, entonces yo lo encontré fuera de contexto total lo que ha sucedido con este periodista en el Monumental, y por lo mismo quise aclarar de inmediato para que este tema quede acá y no se hable más", concluyó.