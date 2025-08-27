;

VIDEO. Equipo de “Tu Día” es agredido por adulto mayor: “¡Grábenlo! ¡Véanle la cara a este caballero!”

El sujeto, que previamente había asegurado que estaba ahí para ayudar ante la situación que se exponía en el despacho, terminó atacando al reportero y su camarógrafo.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

Lo que comenzó como una transmisión tranquila en Estación Central terminó en una situación de riesgo para el periodista Gabriel Alegría, quien despachaba para el matinal Tu Día, de Canal 13, este miércoles.

El reporte se centraba en tres novillos que corrían sin control por las calles de la comuna, lo que generaba peligro para conductores y peatones.

En medio de la tensión por la presencia de los animales, un adulto mayor apareció ofreciendo apoyo. Según comentó, podía subir a los vacunos en su camión y mantenerlos custodiados “por mientras”.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, todo cambió bruscamente. El notero reaccionó al ver que el hombre intentaba llevarse a los animales y expresó en cámara: “¡Caballero, no! ¡Caballero, no le voy a permitir eso! Caballero, no se lo voy a permitir, eso sí que no“.

Fue entonces cuando el sujeto perdió el control, golpeó el equipo de grabación y se lanzó con comentarios irrespetuosos contra el periodista.

El reportero relató en vivo lo ocurrido: “Este caballero, don Manuel, el supuesto que nos venía a ayudar, que dijo que venía a ayudar, nos golpeó la cámara recién. ¡Y miren cómo está! ¡Dé la cara ahora!, caballero!”.

La situación se volvió más tensa cuando agregó: “¡Caballero, basta! ¡Grábenlo! ¡Véanle la cara a este caballero!“.

¿Por qué de repente el sujeto empezó a atacar al equipo de Tu Día?

Según explicó el reportero, el adulto mayor “se termina enojando porque nosotros negamos que se pudiera llevar los animales sin que estuviera la municipalidad con nosotros”.

Añadió que “nosotros le dijimos que no y él se molestó conmigo, porque yo le dije que no se los podía llevar sin que estuvieran municipales en este lugar. Él dice que yo fui prepotente con él, lo cual es completamente falso”.

Tras el altercado, el hombre se retiró del lugar y los vacunos fueron conducidos hacia un sitio eriazo en el que existe una toma. Posteriormente, Carabineros quedó a cargo de las indagatorias sobre la fuga de los animales y las posibles infracciones relacionadas con el hecho.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad