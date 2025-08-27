Lo que comenzó como una transmisión tranquila en Estación Central terminó en una situación de riesgo para el periodista Gabriel Alegría, quien despachaba para el matinal Tu Día, de Canal 13, este miércoles.

El reporte se centraba en tres novillos que corrían sin control por las calles de la comuna, lo que generaba peligro para conductores y peatones.

En medio de la tensión por la presencia de los animales, un adulto mayor apareció ofreciendo apoyo. Según comentó, podía subir a los vacunos en su camión y mantenerlos custodiados “por mientras”.

Sin embargo, todo cambió bruscamente. El notero reaccionó al ver que el hombre intentaba llevarse a los animales y expresó en cámara: “¡Caballero, no! ¡Caballero, no le voy a permitir eso! Caballero, no se lo voy a permitir, eso sí que no“.

Fue entonces cuando el sujeto perdió el control, golpeó el equipo de grabación y se lanzó con comentarios irrespetuosos contra el periodista.

El reportero relató en vivo lo ocurrido: “Este caballero, don Manuel, el supuesto que nos venía a ayudar, que dijo que venía a ayudar, nos golpeó la cámara recién. ¡Y miren cómo está! ¡Dé la cara ahora!, caballero!”.

La situación se volvió más tensa cuando agregó: “¡Caballero, basta! ¡Grábenlo! ¡Véanle la cara a este caballero!“.

¿Por qué de repente el sujeto empezó a atacar al equipo de Tu Día?

Según explicó el reportero, el adulto mayor “se termina enojando porque nosotros negamos que se pudiera llevar los animales sin que estuviera la municipalidad con nosotros”.

Añadió que “nosotros le dijimos que no y él se molestó conmigo, porque yo le dije que no se los podía llevar sin que estuvieran municipales en este lugar. Él dice que yo fui prepotente con él, lo cual es completamente falso”.

Tras el altercado, el hombre se retiró del lugar y los vacunos fueron conducidos hacia un sitio eriazo en el que existe una toma. Posteriormente, Carabineros quedó a cargo de las indagatorias sobre la fuga de los animales y las posibles infracciones relacionadas con el hecho.