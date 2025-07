“Se me habrá olvidado”: Daniel Fuenzalida entregó su versión tras polémico conflicto con Rosario Bravo

El conflicto entre Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo sigue escalando, luego de que se destapara que el animador inscribió solo a su nombre el podcast “¿Cómo están los weones?“, que crearon juntos.

Un entuerto que hizo que ella estallara en espacios como Zona de Estrellas, donde reveló que se enteró en enero de esto, encarando a su compañero, quien se comprometió a formar una sociedad equitativa.

“En estos seis meses, no mostró ninguna urgencia ni interés en la sociedad”, señaló, asegurando que solo le envió un mail donde le proponía un negocio de tazones, poleras y chapitas.

Lo peor de todo es que esto tensó el ambiente de su espacio juntos, más aún porque la influencer dijo que Daniel “comentaba abiertamente que yo había cambiado y que ‘se me habían subido los humos’, a raíz de poner límites, al hacer valer algo que era de los dos y eso me produjo mucha molestia”.

La respuesta de Fuenzalida

Frente a esto, Daniel Fuenzalida decidió hablar. Y lo hizo en sus redes sociales, donde compartió un video prestando su declaración al respecto.

“Mi error, mi mea culpa que yo hago, es que en ese minuto no se lo comenté a la Rosario. No sé por qué... porque estaba llegando a TVN, se me habrá olvidado... no había una mala intención, se los juro”, manifestó.

Y agregó que “yo quería resguardar que una tercera persona registrara, en la categoría podcast, solo en la categoría podcast, el Cómo están los Weones”.

“Fue un error mío, me arrepiento muchísimo, se lo debí haber comentado y esto se hubiese evitado”, expresó.

Y aseguró que “con Rosario seguimos hablando”, mientras que ella contó en el Zona de Estrellas que “estoy en contacto cordial con Daniel e intento resolver todo en paz. Le tengo cariño y agradezco lo que formamos juntos”.