"Casi gané más que LeBron James el año pasado": tiene solo 20 años y revela la escandalosa cantidad de dinero que hace en OnlyFans

La creadora de contenido para adultos Sophie Rain, de 20 años, encendió las redes tras afirmar en el vlog de David Dobrik (26 de agosto) que sus ingresos en OnlyFans alcanzaron US$82 millones en el último año y medio. “Nadie me cree, pero es muy cierto”, dijo, mientras el youtuber mostraba en su teléfono lo que describió como sus “estadísticas salariales”.

Durante la conversación, Dobrik y su socio Ilya Fedorovich bromearon con otras cifras: US$28.472 por hora y un “mes flojo” en julio de US$3,4 millones. Rain agregó que “casi gané más que LeBron el año pasado: él US$56 millones, yo US$43 millones”.

Sin embargo, esos montos no calzan con estimaciones públicas: de acuerdo con Sportico, LeBron James percibió en la temporada 2024-2025 US$48,7 millones de salario con los Lakers y US$85 millones en patrocinios, para un total aproximado de US$133,7 millones. No está claro el origen de las cifras que cita Rain y no han sido verificadas de forma independiente.

Más allá del revuelo por el dinero, la influencer —activa en OnlyFans desde 2023— contó a Fox News Digital en marzo que es cristiana practicante, que mantiene límites personales estrictos y que “sigue siendo virgen”, rechazando que todo creador de la plataforma sea una “estrella porno”. “Hay que tener principios morales o te perderás en la industria”, sostuvo.

Rain también reconoció temor a que su fama desaparezca: “Estoy paranoica. Porque todo esto podría desaparecer mañana”, dijo en el video. Dobrik le respondió entre risas: “¡US$82 millones no desaparecen mañana!”.