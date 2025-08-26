Mexicana revela 10 cosas que aún le sorprenden de Chile: “Cuando te mandan a la chuch...”

Fernanda Van der Elst es una creadora de contenido mexicana radicada en Chile que constantemente retrata sus experiencias en el territorio.

De hecho, su radiografía de estas coordenadas no ha pasado inadvertida: acumula 44 mil seguidores en Instagram, 30 mil en TikTok y casi 9 mil en YouTube.

En ese contexto, recientemente reveló las "Cosas chilenas que como mexicana ya entendí… pero aún me sorprenden“.

“Estos detalles hacen especial mi día a día viviendo acá”, aseguró.

Entre los puntos que destacó se encuentran: