Mexicana revela 10 cosas que aún le sorprenden de Chile: “Cuando te mandan a la chuch...”
“Estos detalles hacen especial mi día a día viviendo acá”, aseguró la creadora de contenido.
Fernanda Van der Elst es una creadora de contenido mexicana radicada en Chile que constantemente retrata sus experiencias en el territorio.
De hecho, su radiografía de estas coordenadas no ha pasado inadvertida: acumula 44 mil seguidores en Instagram, 30 mil en TikTok y casi 9 mil en YouTube.
En ese contexto, recientemente reveló las "Cosas chilenas que como mexicana ya entendí… pero aún me sorprenden“.
“Estos detalles hacen especial mi día a día viviendo acá”, aseguró.
Entre los puntos que destacó se encuentran:
- Que en el desayuno el pan con jamón y queso nunca falla (y en los paseos tampoco)
- Que cuando un chileno se molesta con alguien le deja recetas de comida en los comentarios de sus redes sociales. “Pasó hasta con Adam Levine”, recordó.
- Que el amor por las papas fritas es real. “Se consumen muchísima al año (...) a mí me encantan en la chorrillana”, admitió.
- Que la mayoría de las familias tienen un tostador para el pan en la casa.
- Que antes de que salga el asado, siempre se ofrece un choripán. “A veces hasta te llena solo con eso antes de la carne (...) me encanta”, escribió.
- Que en diciembre se toma mucha cola de mono. “Se convirtió en uno de mis tragos favoritos”, señaló, sin pasar por alto su gusto por Lemon Stone.
- Cuando te mandan “a la chucha”. “Nunca sé exactamente qué es la chucha, pero por algún motivo, todos llegarán ahí alguna vez en su vida”, bromeó.