;

Mexicana revela 10 cosas que aún le sorprenden de Chile: “Cuando te mandan a la chuch...”

“Estos detalles hacen especial mi día a día viviendo acá”, aseguró la creadora de contenido.

Javier Méndez

Captura.

Captura.

Fernanda Van der Elst es una creadora de contenido mexicana radicada en Chile que constantemente retrata sus experiencias en el territorio.

De hecho, su radiografía de estas coordenadas no ha pasado inadvertida: acumula 44 mil seguidores en Instagram, 30 mil en TikTok y casi 9 mil en YouTube.

En ese contexto, recientemente reveló las "Cosas chilenas que como mexicana ya entendí… pero aún me sorprenden.

“Estos detalles hacen especial mi día a día viviendo acá”, aseguró.

Entre los puntos que destacó se encuentran:

  • Que en el desayuno el pan con jamón y queso nunca falla (y en los paseos tampoco)
  • Que cuando un chileno se molesta con alguien le deja recetas de comida en los comentarios de sus redes sociales. “Pasó hasta con Adam Levine”, recordó.
  • Que el amor por las papas fritas es real. “Se consumen muchísima al año (...) a mí me encantan en la chorrillana”, admitió.
  • Que la mayoría de las familias tienen un tostador para el pan en la casa.
  • Que antes de que salga el asado, siempre se ofrece un choripán. “A veces hasta te llena solo con eso antes de la carne (...) me encanta”, escribió.
  • Que en diciembre se toma mucha cola de mono. “Se convirtió en uno de mis tragos favoritos”, señaló, sin pasar por alto su gusto por Lemon Stone.
  • Cuando te mandan “a la chucha”. “Nunca sé exactamente qué es la chucha, pero por algún motivo, todos llegarán ahí alguna vez en su vida”, bromeó.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad