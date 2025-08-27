Paris Parade 2025 anuncia versión más extensa de su historia: cuándo será y qué calles recorrerá el desfile

El desfile navideño más grande de Sudamérica anunció su regreso a las calles de la capital. Se trata de Paris Parade , que retornará este 2025 con la versión más extensa de su historia.

En esta ocasión se conmemorará los 125 años de la tienda de retail bajo el lema “Por un mundo mejor: La voz de la esperanza”, en el que se presentarán 13 globos gigantes de los personajes más queridos del imaginario infantil.

Por ejemplo, el joven aprendiz de magia Harry Potter, la curiosa Bluey, el ingenioso Bugs Bunny, la traviesa Kuromi, el veloz Sonic, el navideño reno Ralf, y muchos más.

La gerenta de Clientes y Sostenibilidad de Paris, Fernanda Kluever, indicó que “cada año buscamos superar la calidad artística del evento y generar la mejor experiencia posible para todos los asistentes”.

Imagen de archivo del Paris Parade 2023 / CBA Ampliar

Cuándo será y qué calles recorrerá Paris Parade 2025

El espectáculo gratuito en el espacio público y abierto para toda la familia está agendado para el domingo 23 de noviembre a las 12.00 horas.