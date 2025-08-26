“Return to Silent Hill”: mira el primer tráiler de la nueva película que adapta uno de los juegos de terror más icónicos

No hay dudas de que Silent Hill es una de las franquicias más populares en el género de terror, conquistando el mundo de los videojuegos y marcando presencia en la industria cinematográfica.

Durante los últimos años, el título ha recobrado fuerzas debido a nuevos proyectos, considerando remakes y renovadas historias que expanden el universo.

Bajo este escenario encontramos Return to Silent Hill, la próxima película que trae de regreso el horror psicológico y pretende cautivar a los fanáticos.

Hay que recordar que el filme, con fecha de estreno para el 22 de enero de 2026, está basado en el recordado juego Silent Hill 2 de 2001.

Hoy, aún con varios meses por delante, los seguidores ya tienen un primer vistazo de la cinta que está siendo desarrollada por Cineverse e Iconic Events Releasing.

El tráiler fue liberado en exclusiva por IGN y nos presenta una atmósfera cargada de misterio y tensión, mostrando apenas destellos de lo que será una historia marcada por la obsesión, la pérdida y las pesadillas encarnadas en criaturas grotescas.

“Cuando una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra una ciudad que alguna vez fue reconocible y se encuentra con figuras aterradoras tanto conocidas como nuevas”, reza la sinopsis oficial.

Detalles del proyecto

La película es dirigida por Christophe Gans, quien también escribió el guion junto a William Schneider y Sandra Vo-Anh, basándose en el videojuego creado por Keiichiro Toyama.

Jeremy Irvine es el encargado de interpretar a James Sunderland, el protagonista, un hombre que es movido por sus sentimientos y afronta duras pruebas.

En su búsqueda se topará con enfermeras deformes, los temidos Lying Figures y, por supuesto, con la icónica figura de Pyramid Head, que vuelve a hacer su aparición en esta adaptación.

Aunque se trata de una historia independiente y no de una secuela directa de las películas anteriores, el director insiste en que la fidelidad al espíritu del juego es la clave del proyecto.

“Return to Silent Hill es una adaptación creada con un profundo respeto por una auténtica obra maestra del videojuego, el icónico Silent Hill 2 de Konami. Espero que los fans disfruten y se sientan plenos con la experiencia que ofrece esta nueva película”, señaló Gans en entrevista con Variety.