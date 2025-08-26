;

VIDEO. “Return to Silent Hill”: mira el primer tráiler de la nueva película que adapta uno de los juegos de terror más icónicos

La franquicia continúa sigue expandiéndose con destacados proyectos.

José Campillay

“Return to Silent Hill”: mira el primer tráiler de la nueva película que adapta uno de los juegos de terror más icónicos

No hay dudas de que Silent Hill es una de las franquicias más populares en el género de terror, conquistando el mundo de los videojuegos y marcando presencia en la industria cinematográfica.

Durante los últimos años, el título ha recobrado fuerzas debido a nuevos proyectos, considerando remakes y renovadas historias que expanden el universo.

Bajo este escenario encontramos Return to Silent Hill, la próxima película que trae de regreso el horror psicológico y pretende cautivar a los fanáticos.

Hay que recordar que el filme, con fecha de estreno para el 22 de enero de 2026, está basado en el recordado juego Silent Hill 2 de 2001.

Revisa también:

ADN

Hoy, aún con varios meses por delante, los seguidores ya tienen un primer vistazo de la cinta que está siendo desarrollada por Cineverse e Iconic Events Releasing.

El tráiler fue liberado en exclusiva por IGN y nos presenta una atmósfera cargada de misterio y tensión, mostrando apenas destellos de lo que será una historia marcada por la obsesión, la pérdida y las pesadillas encarnadas en criaturas grotescas.

“Cuando una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra una ciudad que alguna vez fue reconocible y se encuentra con figuras aterradoras tanto conocidas como nuevas”, reza la sinopsis oficial.

Detalles del proyecto

La película es dirigida por Christophe Gans, quien también escribió el guion junto a William Schneider y Sandra Vo-Anh, basándose en el videojuego creado por Keiichiro Toyama.

Jeremy Irvine es el encargado de interpretar a James Sunderland, el protagonista, un hombre que es movido por sus sentimientos y afronta duras pruebas.

En su búsqueda se topará con enfermeras deformes, los temidos Lying Figures y, por supuesto, con la icónica figura de Pyramid Head, que vuelve a hacer su aparición en esta adaptación.

Aunque se trata de una historia independiente y no de una secuela directa de las películas anteriores, el director insiste en que la fidelidad al espíritu del juego es la clave del proyecto.

Return to Silent Hill es una adaptación creada con un profundo respeto por una auténtica obra maestra del videojuego, el icónico Silent Hill 2 de Konami. Espero que los fans disfruten y se sientan plenos con la experiencia que ofrece esta nueva película”, señaló Gans en entrevista con Variety.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad