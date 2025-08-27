;

Luto en el cine y la televisión: muere histórico actor tras batalla contra el cáncer

El intérprete español tenía 79 años y habría cumplido 80 en pocos días.

Javier Méndez

Eusebio Poncela

Eusebio Poncela / Pablo Cuadra

El mundo de las artes recibió una triste noticia esta semana: el actor Eusebio Poncela murió a los 79 años de edad.

Según confirmó El País, el intérprete había sido diagnosticado con cáncer hace un año y falleció el miércoles en su residencia de El Escorial, al noreste de Madrid.

Revisa también:

ADN

Nacido en la capital española en 1945, Poncela desarrolló una extensa carrera en teatro, televisión y cine.

Algunas de sus películas más notables incluyen Arrebato (1979) de Iván Zulueta, La ley del deseo (1987) de Pedro Almodóvar o Martín (Hache) (1997) de Adolfo Aristarain.

También formó parte de otros producciones para la pantalla chica como Águilas Rojas, El accidente, Merlí Sapere Aude (disponible en Netlix) y Matices.

El intérprete habría cumplido 80 años el próximo lunes 15 de septiembre. Por el momento se desconocen mayores detalles sobre el deceso.

ADN

486224374 / Carlos R. Alvarez

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad