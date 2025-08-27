Luto en el cine y la televisión: muere histórico actor tras batalla contra el cáncer
El intérprete español tenía 79 años y habría cumplido 80 en pocos días.
El mundo de las artes recibió una triste noticia esta semana: el actor Eusebio Poncela murió a los 79 años de edad.
Según confirmó El País, el intérprete había sido diagnosticado con cáncer hace un año y falleció el miércoles en su residencia de El Escorial, al noreste de Madrid.
Nacido en la capital española en 1945, Poncela desarrolló una extensa carrera en teatro, televisión y cine.
Algunas de sus películas más notables incluyen Arrebato (1979) de Iván Zulueta, La ley del deseo (1987) de Pedro Almodóvar o Martín (Hache) (1997) de Adolfo Aristarain.
También formó parte de otros producciones para la pantalla chica como Águilas Rojas, El accidente, Merlí Sapere Aude (disponible en Netlix) y Matices.
El intérprete habría cumplido 80 años el próximo lunes 15 de septiembre. Por el momento se desconocen mayores detalles sobre el deceso.