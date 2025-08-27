Los protagonistas mintieron: esto es lo que se sabe del automóvil que terminó en el canal San Carlos

Un inusual accidente en la comuna de La Florida obligó a desplegar un masivo operativo durante la mañana del martes.

El hecho se registró cuando, en la noche del lunes, un automóvil fue hallado sumergido en el canal San Carlos. En ese momento, se priorizó rescatar a quienes estaban dentro del vehículo.

Y tras ello, en la mañana del martes, se requirió la participación de tres grúas, trabajadores municipales, personal de una aseguradora y más de 30 personas para retirar el autor del raudal.

En un primer momento, la versión que circuló apuntaba a que todo había ocurrido en medio de una clase de manejo, versión entregada por los propios ocupantes: un hombre y una mujer.

Sin embargo, esa hipótesis se fue descartando con el paso de las horas. La conductora, de 28 años, sí tenía licencia de conducir, lo que derrumbó el relato inicial. Y además, se confirmó que ambos ocupantes se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

¿Qué fue de la pareja accidentada?

Los dos involucrados, que resultaron con lesiones leves, fueron rescatados por personal de Bomberos. Mientras el vehículo se mantenía atrapado en el lecho del canal, la corriente lo arrastró por más de 600 metros, lo que hizo más complejo el procedimiento.

Al final, los protagonistas del hecho optaron por no dar declaraciones y recibieron solo una infracción por conducir bajo la influencia del alcohol.

En paralelo, vecinos de la zona entregaron su testimonio a T13, asegurando que este tipo de episodios no son aislados en el sector. “Vienen a tomar, vienen a hacer otras cosas, los autos pasan muy rápido porque es un camino de servicio”, señaló un residente.

Otro agregó: “El camino está en muy mal estado, entonces las personas, cuando vienen, pasan muy fuerte, pierden el control”.