;

VIDEO. “No me gustan los gays ni los comunistas”: Movilh denuncia acto de homofobia en el Metro de Santiago

“Él quería que me bajara para poder golpearme en el andén”, acusó la víctima.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

A través de un video, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció un acto de homofobia al interior de un vagón del Metro de Santiago.

El organismo acusó que un hombre de 30 años fue víctima de un grave episodio de discriminación por su orientación sexual mientras viajaba junto a su hermana en la estación Quilín.

Yo estaba abrazando y conteniendo a mi hermana, porque no iba bien emocionalmente, y este personaje me dice prepotentemente que le estaba aplastando la mano hace un rato, lo cual no era cierto. De igual manera, cordialmente le pedí las disculpas correspondientes”, partió relatando el afectado.

Revisa también:

ADN

“Cuando le señalé que perfectamente podría haber corrido su mano más arriba, sabiendo que iba conteniendo a mi hermana, él se descompuso y me comenzó a agredir verbalmente, diciéndome ‘maricón’ en muchas ocasiones”, agregó.

Además, la víctima declaró que “mi hermana reaccionó para defenderme de la agresión porque él quería que me bajara para poder golpearme en el andén. Ofreciéndose combos e insultándome por ser homosexual”.

Gracias a un video captado por los afectados, se puede escuchar al agresor señalar que “no me gustan los gays, ni los comunistas”.

Desde el Movilh dijeron que este episodio “constituye un ataque dirigido a la dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual, lo que se enmarca dentro de un claro acto de discriminación y de incitación al odio".

Ningún desencuentro justifica agresiones verbales ni físicas en razón de la orientación sexual o la identidad de género. Tales expresiones no solo son ofensivas, sino que reproducen estigmas y fomentan un clima de hostilidad hacia las personas LGBTIQ+, lo cual resulta absolutamente inaceptable en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”, cerraron desde el organismo.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad