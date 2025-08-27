A través de un video, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció un acto de homofobia al interior de un vagón del Metro de Santiago.

El organismo acusó que un hombre de 30 años fue víctima de un grave episodio de discriminación por su orientación sexual mientras viajaba junto a su hermana en la estación Quilín.

“Yo estaba abrazando y conteniendo a mi hermana, porque no iba bien emocionalmente, y este personaje me dice prepotentemente que le estaba aplastando la mano hace un rato, lo cual no era cierto. De igual manera, cordialmente le pedí las disculpas correspondientes”, partió relatando el afectado.

“Cuando le señalé que perfectamente podría haber corrido su mano más arriba, sabiendo que iba conteniendo a mi hermana, él se descompuso y me comenzó a agredir verbalmente, diciéndome ‘maricón’ en muchas ocasiones”, agregó.

Además, la víctima declaró que “mi hermana reaccionó para defenderme de la agresión porque él quería que me bajara para poder golpearme en el andén. Ofreciéndose combos e insultándome por ser homosexual”.

Gracias a un video captado por los afectados, se puede escuchar al agresor señalar que “no me gustan los gays, ni los comunistas”.

Desde el Movilh dijeron que este episodio “constituye un ataque dirigido a la dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual, lo que se enmarca dentro de un claro acto de discriminación y de incitación al odio".

“Ningún desencuentro justifica agresiones verbales ni físicas en razón de la orientación sexual o la identidad de género. Tales expresiones no solo son ofensivas, sino que reproducen estigmas y fomentan un clima de hostilidad hacia las personas LGBTIQ+, lo cual resulta absolutamente inaceptable en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”, cerraron desde el organismo.