Durante este miércoles, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, conversó con País ADN, donde abordó temas como la baja natalidad, los problemas en educación y la deserción escolar.

“Hay dos cosas claras. Ningún sistema es sostenible con la tasa de natalidad que tenemos. En veinte o treinta años más el Estado de Chile deja de funcionar, porque no va a poder sostener a un 30 o 40 por ciento de la población en edad de jubilación. No hay plata para hacerlo, salvo que estuviésemos ahorrando ahora, y no veo mucho de eso”, advirtió.

En esa línea, afirmó que su propuesta es un paquete de medidas que busca “ transformar a Chile en el mejor lugar del mundo para ser mamá ”. Según señaló, esto contempla la creación masiva de espacios de cuidado infantil para quienes quieran trabajar, así como beneficios tributarios, ayudas sociales y acceso a vivienda.

“El fomento masivo de creación de lugares donde dejar a los niños si quieres trabajar, el reconocimiento social y el privilegiar a las mamás, no importa si lo fueron hace veinte o treinta años. Eso significa ventajas tributarias, ventajas al recibir ayudas sociales, vivienda social, etcétera”, detalló.

Educación y salud

Consultado por la gratuidad en salud y educación, Kaiser respondió que “también” está dentro de su programa. Explicó que en salud buscan optimizar el sistema actual e implementar un plan de cuidados que incluya a los adultos mayores, de manera que los recursos “lleguen efectivamente a la gente”.

En educación, planteó un modelo de autogestión de colegios a través de cooperativas. “Lo vemos con un sistema de autogestión de colegios, para que los mismos recursos tengan un impacto mayor en la formación de los niños. No podemos simplemente generar más dinero, así que debemos administrar mejor los recursos”, comentó.

“Nosotros proponemos hacerlo a través de cooperativas, donde los profesores se organizan para gestionar el colegio público, en coordinación con los apoderados en temas valóricos y de contenidos. Así se generan proyectos educacionales públicos pero no controlados centralmente por el Estado. Con eso eliminamos mucha administración, y la plata pasa directamente a los colegios y a los alumnos”, explicó.

