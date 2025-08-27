;

País ADN. Germán Codina explica por qué se sumó al comando de José Antonio Kast: “Lo hago con mucha esperanza”

El exalcalde entregó sus razones para sumarse a la candidatura del Partido Republicano.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El panelista de País ADN y exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, explicó durante esta jornada los motivos que lo llevaron a sumarse al comando de José Antonio Kast.

Durante el programa, el exjefe comunal comenzó declarando que “todos saben que mis convicciones son profundas, sobre todo en lo social y también en el tema de vivienda”.

En esa línea, Codina reveló que “se me invita a formar parte del comando de José Antonio Kast, entendiendo que hay tres verticales fundamentales que él las ha expuesto permanentemente: Seguridad, crecimiento económico y políticas sociales y vivienda”.

En esta última voy a estar trabajando, y voy a estar aportando desde la experiencia de los 12 años de alcalde, los 4 años de concejal, los casi 30 años que entre, la Universidad de Chile y la Municipalidad de Puente Alto, he estado al servicio de las personas", agregó.

Asimismo, el exalcalde afirmó que “he visto mucha apertura por parte de José Antonio Kast y sus equipos, ayer tuvimos una reunión muy muy grata donde estuvimos justamente conversando de temas que me preocupan y a él. Por lo tanto, creo que hay un camino que abro y que lo hago con mucha esperanza de que Chile pueda progresar”.

