Todos los multifondos cerrarían al alza en 2025: estos solo los que marcan su mejor retorno desde 2014

“Anotarían resultados positivos por tercer mes consecutivo”, detalló Ciedess en su informe.

Cristóbal Álvarez

Durante este 2025, entre enero y agosto, todos los multifondos de pensiones han mostrado resultados positivos.

Los fondos más riesgosos lideran las ganancias, con el Fondo A acumulando un alza de 11,53% y el Fondo B de 10,05%. Concretamente, de acuerdo al reporte de la consultora Ciedess, se trata del mejor retorno para este período desde 2014.

El informe precisa que el Fondo C, de riesgo moderado, presenta un incremento de 9,22%, mientras que los más conservadores también cierran en positivo: el Fondo D sube 7,48% y el Fondo E un 6,05%. Para ambos, es el mejor desempeño acumulado desde 2019.

Los fondos A y B mostrarían su mejor retorno acumulado para el período enero-agosto desde 2014, mientras que para los fondos C y D sería su mayor resultado desde 2019”, destacó la consultora.

Agosto, en tanto, también se perfila como un mes favorable para todos los multifondos. Con valores cuota al 25 de agosto, el Fondo A sube 2,37% y el Fondo B 1,92%, beneficiados por el repunte de la renta variable internacional y nacional.

El Fondo C, de riesgo medio, registra un alza de 1,96%, mientras que los más conservadores avanzan 1,80% en el caso del D y 1,48% en el E.

Todos los multifondos anotarían resultados positivos por tercer mes consecutivo”, detalló Ciedess en su informe.

