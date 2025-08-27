Hay futuro: tres chilenos figuran entre los 200 mejores jugadores Sub 20 del mundo

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) entregó una lista con los 200 mejores futbolistas Sub 20 del mundo, donde tres chilenos resultaron seleccionados.

En el catálogo, que lideran las figuras del FC Barcelona Lamine Yamal y Pau Cubarsí, los compatriotas destacados fueron Francisco Marchant (Colo Colo), Rodrigo Godoy (O’Higgins) y Sebastián Arancibia (Universidad Católica).

El observatorio fundado por la FIFA creó un mecanismo de puntuación en el que se evalúa la experiencia y el rendimiento de los futbolistas. Entre los chilenos, el que más destacó fue el extremo del “Capo de Provincia”, con 73,5 puntos de valoración, lo que lo ubica en el puesto 89 dentro del ranking.

El siguiente es Francisco Marchant, con 70,1 unidades en la posición 166. El atacante del “Cacique”, que acaba de cumplir 19 años, ha sabido marcar diferencias en los pocos minutos que le han entregado esta temporada.

Sebastián Arancibia cierra el listado chileno, no muy alejado del delantero albo. Con 70 puntos exactos, ocupa la posición 170, un lugar destacado para el lateral cruzado que se ha ganado la titularidad en el conjunto precordillerano.