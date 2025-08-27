;

Golpe final para Melipilla: TAS falla en su contra y ratifica ascenso de Deportes Concepción a la Primera B

El Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió confirmar el castigo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP que le restó a los “Potros” tres puntos en la temporada 2024.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio a conocer este miércoles la sentencia en torno a la demanda presentada por Deportes Melipilla en contra de la ANFP, que buscaba dejar sin efecto el castigo que privó al cuadro metropolitano de competir en la Primera B esta temporada 2025.

Los “Potros” habían recurrido al TAS con la intención de revertir la resta de tres unidades que les aplicó el Tribunal de Disciplina por incumplimientos financieros en el mes de octubre del 2024, o al menos conseguir que aquella sanción se aplicase en 2025 con la intención de defender su ascenso a la Primera B.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el TAS le dio un portazo a las aspiraciones del club que hoy milita en la Segunda División Profesional y resolvió “rechazar en su integridad la apelación presentada por Deportes Melipilla en contra de la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, de fecha 31 enero 2025″.

Además, decidieron “confirmar la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile” y apuntaron que “los costes del presente arbitraje, que serán determinados ulteriormente por la Secretaría del TAS a las Partes, deberán ser asumidos íntegramente por Club De Deportes Melipilla”.

Por último, el TAS condenó a los “Potros” a abonar la suma de 2.000 francos suizos (poco más de 2.400.00 pesos) al Club Social de Deportes Concepción y la misma cantidad a la ANFP como contribución a los gastos y honorarios legales en los que incurrieron en el procedimiento.

De esta manera, se ratifica el ascenso de Deportes Concepción a la Primera B en todas sus instancias, mientras que Melipilla seguirá compitiendo en la Segunda División.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad