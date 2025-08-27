Golpe final para Melipilla: TAS falla en su contra y ratifica ascenso de Deportes Concepción a la Primera B

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio a conocer este miércoles la sentencia en torno a la demanda presentada por Deportes Melipilla en contra de la ANFP, que buscaba dejar sin efecto el castigo que privó al cuadro metropolitano de competir en la Primera B esta temporada 2025.

Los “Potros” habían recurrido al TAS con la intención de revertir la resta de tres unidades que les aplicó el Tribunal de Disciplina por incumplimientos financieros en el mes de octubre del 2024, o al menos conseguir que aquella sanción se aplicase en 2025 con la intención de defender su ascenso a la Primera B.

Sin embargo, el TAS le dio un portazo a las aspiraciones del club que hoy milita en la Segunda División Profesional y resolvió “rechazar en su integridad la apelación presentada por Deportes Melipilla en contra de la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, de fecha 31 enero 2025″.

Además, decidieron “confirmar la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile” y apuntaron que “los costes del presente arbitraje, que serán determinados ulteriormente por la Secretaría del TAS a las Partes, deberán ser asumidos íntegramente por Club De Deportes Melipilla”.

Por último, el TAS condenó a los “Potros” a abonar la suma de 2.000 francos suizos (poco más de 2.400.00 pesos) al Club Social de Deportes Concepción y la misma cantidad a la ANFP como contribución a los gastos y honorarios legales en los que incurrieron en el procedimiento.

De esta manera, se ratifica el ascenso de Deportes Concepción a la Primera B en todas sus instancias, mientras que Melipilla seguirá compitiendo en la Segunda División.