Con siete chilenos: Conmebol entrega la programación de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

El ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer los días, horarios y estadios en los que se jugarán las llaves de la ronda de los ocho mejores del torneo continental.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este miércoles, la Conmebol dio a conocer la programación de los partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, instancia que tendrá a varios futbolistas chilenos en competencia.

En la ronda de los ocho mejores del torneo continental, Chile se verá representado por un total de siete jugadores: Paulo Díaz (River Plate), Claudio Baeza y Diego Valdés (Vélez Sarsfield), Fernando Cornejo (Liga de Quito), Gonzalo Tapia (São Paulo), Gabriel Arias (Racing) y Erick Pulgar (Flamengo).

Tal como ocurrió en la ronda de octavos, las llaves de cuartos se definirán en cruces de ida y vuelta, sin la norma del gol de visitante, hasta definir a los dos equipos que buscarán el título en la gran final única del 29 de noviembre en Lima.

Los partidos de ida se disputarán entre el 16, 17 y 18 de septiembre, mientras que las revanchas tendrán lugar una semana más tarde, es decir, entre el 23, 24 y 25 del mismo mes.

Revisa la programación de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Partidos de ida

16 de septiembre

  • 17:00 | Vélez Sarsfield vs. Racing | Estadio José Amalfitani

17 de septiembre

  • 17:00 | River Plate vs. Palmeiras | Estadio Más Monumental

18 de septiembre

  • 17:00 | Liga de Quito vs. São Paulo | Estadio Rodrigo Paz Delgado
  • 19:30 | Flamengo vs. Estudiantes | Estadio Maracaná

Partidos de vuelta

23 de septiembte

  • 17:00 | Racing vs. Vélez Sarsfield | Estadio Presidente Juan Domingo Perón

24 de septiembre

  • 19:30 | Palmeiras vs. River Plate | Allianz Parque

25 de septiembre

  • 17:00 | São Paulo vs. Liga de Quito | Morumbi
  • 19:30 | Estudiantes vs. Flamengo | Estadio Jorge Luis Hirschi

