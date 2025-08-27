;

Histórico exjugador de Colo Colo sufre el robo de su vehículo en Lo Barnechea: Carabineros logró recuperarlo

El otrora portero nacional, Marcelo “Rambo” Ramírez, fue víctima del hurto mientras realizaba compras en un supermercado.

Durante la tarde de ayer martes, el histórico exportero de Colo Colo, Marcelo “Rambo” Ramírez, sufrió el robo de su vehículo en la comuna de Lo Barnechea.

Según la información entregada por Carabineros, el auto del otrora arquero de 60 años fue robado desde el estacionamiento de un supermercado ubicado en Avenida Las Condes cerca de las 13:50 horas.

Personal policial concurrió al lugar tras un comunicado radial de CENCO para verificar un procedimiento de robo de vehículo motorizado. En el sitio, se entrevistaron con la víctima, quien señaló que mientras realizaba compras en el supermercado Líder de Puente, dejó su vehículo particular estacionado.

Al regresar, el exguardameta se percató de que desconocidos lo habían sustraído en su ausencia, dándose a la fuga en dirección desconocida. Afortunadamente, Ramírez no sufrió ningún tipo de lesiones.

Posteriormente, Carabineros inició las diligencias correspondientes para dar con el paradero del automóvil y de los autores del ilícito. La investigación finalizó exitosamente luego que se lograra encontrar el vehículo en Los Bambues, comuna de La Florida.

