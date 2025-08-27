Clases suspendidas en Escuela Pampa Ríos de Río Bueno tras hallazgo de murciélago y larvas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Escuela Pampa Ríos, ubicada en Río Bueno, permanecerá sin clases por al menos una semana tras detectarse la presencia de un murciélago y larvas en sus instalaciones.

La medida fue adoptada por el sostenedor del establecimiento, mientras la Seremi de Salud de Los Ríos abrió un sumario sanitario para determinar los riesgos para la comunidad escolar.

Según explicó la seremi Ivonne Arre a El Austral de Los Ríos, “fiscalizadores de la oficina de la Provincia del Ranco de la Seremi de Salud fueron parte de una fiscalización al establecimiento educacional, tras recibir la muestra de un murciélago capturada en el recinto".

“Esto dio origen a una inspección donde se constataron condiciones deficientes ambientales que ponen en riesgo la salud de la comunidad escolar”, complementó.

Además, detalló que tras los trabajos se “decretó prohibición de funcionamiento solo del gimnasio, espacio donde se evidenciaron las faltas a la normativa".

“El cierre total del establecimiento fue una instrucción del DAEM de la comuna, no una medida establecida por la Autoridad Sanitaria”, aclaró Arre.

Además, precisó que “tanto el ejemplar del murciélago como las muestras de larvas fueron enviadas al Instituto de Salud Pública (ISP) tanto para determinar la presencia de rabia en el caso del quiróptero, o establecer la especie de las larvas encontradas en el recinto”.

Por su parte, el director del establecimiento, Jorge Oporto, indicó que “estamos colocando todos nuestros esfuerzos para poder subsanar rápidamente estas situaciones, por lo que tomamos la determinación en conjunto con el DAEM de suspender clases, hasta que nuestra Autoridad Sanitaria competente nos autorice a utilizar toda nuestra infraestructura”.

Agregó que “lo más probable es que durante toda esta semana no vamos a tener clases, aunque vamos a esperar la ratificación del plazo en que se ejecuten los trabajos. La decisión se tomó para dar tranquilidad y procurar la seguridad de estudiantes y funcionarios”.

Reacción de más autoridades

El alcalde de Río Bueno, Luis Reyes, comentó que “es una situación lamentable que surge a raíz de un hecho circunstancial como es el hallazgo de un murciélago en el gimnasio del establecimiento.

“Todos los protocolos se activaron inmediatamente, pero mientras se realizaba limpieza en el entretecho del gimnasio, se detectaron larvas que hoy son objeto de análisis”, agregó.

Además, señaló que “son hechos aislados que tampoco se deben sobredimensionar ni utilizar para alarmar a la población, porque se están tomando los resguardos y activando los protocolos que corresponden”.

“Solicitamos la comprensión de toda la comunidad educativa, para que puedan retomar sus actividades como corresponde”, añade.

Finalmente, el seremi de Educación, Juan Pablo Gerter, indicó que “dada la gravedad de la denuncia, como Seremi de Educación hemos enviado los antecedentes a la Superintendencia de Educación para que fiscalice las condiciones de infraestructura del establecimiento.

También hemos oficiado al sostenedor que es el DAEM de Río Bueno, para que nos entregue un calendario de recuperación, dada la falta de mantención de la infraestructura escolar y la falta de previsión frente a este escenario, y la preocupación por la pérdida de clases”.