Ocho condenados por secuestro de empresario Rudy Basualdo en Rancagua: penas suman 137 años

Tribunal acreditó secuestro agravado, armas prohibidas y asociación criminal; es la primera condena bajo la nueva figura legal, según la Fiscalía de O’Higgins.

Mario Vergara

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua impuso penas que suman 137 años de presidio contra ocho acusados por el secuestro agravado del empresario Rudy Basualdo, ocurrido el 8 de noviembre de 2023 en Rancagua. La sentencia, conocida este miércoles, se dictó tras un juicio desarrollado bajo estricta reserva y medidas de seguridad.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la víctima, entonces de 50 años, estuvo retenida por cerca de 40 horas. Los captores exigieron $80 millones y su liberación se concretó tras un pago cuyo monto final no fue detallado.

Además del delito de secuestro agravado, el tribunal acreditó tenencia de arma de fuego prohibida y asociación criminal. De acuerdo con la Fiscalía de O’Higgins, se trata de la primera condena en el país por asociación criminal por hechos posteriores a la modificación legal que reforzó la persecución de este ilícito.

El fiscal regional Aquiles Cubillos destacó que los ocho acusados recibieron, por el secuestro agravado, 13 años de presidio mayor en su grado medio. El resto de las penas corresponde a los otros delitos acreditados en la causa, consigna La Tercera.

Vínculos y evidencia presentada

Los condenados integraban un grupo identificado como “Los Piratas de Aragua”, con nexos con la organización transnacional de origen venezolano Tren de Aragua. En el juicio se incorporó un conjunto de peritajes y declaraciones, incluida evidencia genética (ADN), que permitió sostener la teoría de la Fiscalía.

