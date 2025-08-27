Cada vez falta menos para que se produzca una de las festividades preferidas por chilenos y chilenas: las Fiestas Patrias 2025.

En dicha instancia las personas tienden a celebrar mediante comidas típicas, bebestibles y las clásicas ramadas.

Bajo ese contexto, es que durante esta última jornada se dio a conocer que las ramadas en Concepción dejarán el Parque Bicentenario. Ahora, se mudarán al Estadio Ester Roa Rebolledo.

Fiestas Patrias Chile 2025: ramadas en Concepción cambiarán de lugar (estas serán las fechas y horarios confirmados)

Según consignó Canal 9 Bío Bío Televisión, el Estadio Ester Roa Rebolledo estará disponible para albergar las ramadas entre el día 17 y el 21 de septiembre.

¿Y cuáles serán los horarios? Acorde a lo publicado por el medio antes citado, las ramadas estarán funcionando entre las 11:00 horas y las 00:00 horas.

Por su parte, la máxima autoridad comunal, el alcalde Héctor Muñoz, manifestó que “la cancha del recinto se cuidará y no será usada“. En tanto, se apoyarán en las cámaras de seguridad que tiene el recinto para mantener el orden mientras se desarrolle el evento.

En esa misma línea, el estadio contará con 35 guardias, los cuales trabajarán en coordinación con Carabineros de Chile y equipos de Seguridad Pública.