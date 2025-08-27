;

Comenzaron las obras: así será el nuevo casino de Talca (y en esta fecha abrirá sus puertas)

El proyecto en cuestión contempla una inversión de US$21 millones.

Sebastián Escares

Desde hace un buen tiempo atrás que se ha estado hablando de que la operadora de casino Dreams abrirá un nuevo centro de entretención en Talca, en la región del Maule.

Ahora, se dio a conocer que Dreams ya inició sus obras del nuevo casino en la capital maulina. De acuerdo a lo anunciado, el proyecto contempla una inversión de US$21 millones.

El nuevo recinto de entretención del Maule se emplazará en el recinto de la ex Feria Internacional de Talca (Fital) a escasos pasos del río Claro, justo en frente de la Alameda.

En concreto, el casino considera una superficie de 7 mil metros cuadrados, en los cuales se edificará un casino, boulevard gastronómico, tiendas, anfiteatro, un museo, juegos infantiles y diversos salones.

Mediante un comunicado, Dreams mencionó que “este nuevo complejo busca convertirse en un espacio urbano moderno, inclusivo y sustentable, potenciando a Talca como capital regional, con una infraestructura de primer nivel y proyección nacional”.

Por otro lado, se espera que el ambicioso proyecto genere más de 500 empleos directos en su proceso de construcción. A estos, se le sumarán cientos más de forma permanente una vez que se abran las puertas del recinto.

¿Y cuándo abrirá sus puertas? Desde Dreams anunciaron que el nuevo casino abrirá durante el mes de noviembre del próximo 2026.

ADN

Casino Dreams Talca

ADN

Casino Dreams Talca

