El esperado programa de humor Coliseo confirmó oficialmente a todos los integrantes que conformarán su jurado.

La producción de Mega reunió a cuatro nombres históricos, todos ellos triunfadores en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, quienes tendrán la responsabilidad de escoger al próximo humorista que logre conquistar al “Monstruo”.

Álvaro Salas, Pamela Leiva, Jorge Alís y Myriam Hernández serán los encargados de evaluar a los participantes en cada episodio, hasta elegir a la persona que representará al programa en el escenario del Festival de Viña del Mar 2026.

El director del área de Entretención de Megamedia, Carlos Valencia, adelantó: “Coliseo será un programa que dará un nuevo aire al horario prime, bien cargado a las risas que hacen falta en la TV abierta, y del que esperamos que emerja mucho talento para el futuro".

También Felipe Parra y Rodrigo Villegas aportarán con su humor

El espacio contará con la animación de María José Quintanilla, quien será acompañada tras bambalinas por Felipe Parra. Cada semana, el imitador presentará un personaje distinto y realizará entrevistas llenas de humor con los concursantes.

A esta fórmula se suma la presencia de Mathiu, el popular personaje del comediante Rodrigo Villegas, quien se encargará de generar caos y risas tanto entre el público como frente a las cámaras y el jurado.