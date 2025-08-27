;

Con sueldos que van desde los $3 millones: así se puede postular para trabajar en Estados Unidos

Un grupo en concreto de la población tendrá la posibilidad de laburar en el país norteamericano.

Sebastián Escares

Por uno u otro motivo, diversas personas están en busca de una oportunidad laboral en el extranjero.

En ese sentido, es que se abrió una convocatoria exclusivamente para que profesores puedan trabajar en Estados Unidos.

Así los profesores pueden postular para trabajar en Estados Unidos

Se trata del programa Participate Learning, mediante el cual los profesores pueden obtener un contrato laboral, con todo el respaldo legal, para impartir clases en centros educativos en el país norteamericano.

En concreto, aquellos docentes que resulten seleccionados recibirán un sueldo que va desde los US$41.000 hasta los US$55.000 anuales. Es decir, un monto entre $39.629.370 y $53.161.350.

El gerente de reclutamiento de Participate Learning para Latinoamérica, Ronald Ramírez, indicó que “como programa avalado por el Departamento de Estado de los EE.UU. les acompañamos en todo el proceso de obtención de visa, además de orientarlos durante todo su período de residencia, permitiéndoles vivir una experiencia provechosa en lo personal y en lo profesional”.

Los requisitos para postular

  • Contar con un nivel avanzado de inglés (no se requiere certificación, se evalúa en entrevistas).
  • Acumular al menos dos años de experiencia impartiendo clases a tiempo completo tras obtener el título universitario en educación (no hay límite de edad para postular).
  • Estar trabajando actualmente.
  • Poseer disponibilidad de residir en Estados Unidos durante un período mínimo de 2 años hasta un máximo de 5 años consecutivos.
  • Tener licencia de conducir vigente.

Las postulaciones están abiertas durante todo el año y se realizan a través del siguiente sitio web (ingresar aquí).

