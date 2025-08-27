;

VIDEOS. Papelón histórico: Manchester United queda eliminado en la Copa de la Liga de Inglaterra ante un club de cuarta división

El Grimsby Town fue el encargado de sacar de la competencias a los “Diablos Rojos”.

Javier Catalán

GRIMSBY, ENGLAND - AUGUST 27: Bryan Mbeumo of Manchester United looks dejected after missing his teams thirteenth penalty during the Carabao Cup Second Round match between Grimsby Town and Manchester United at Blundell Park on August 27, 2025 in Grimsby, England. (Photo by George Wood/Getty Images)

GRIMSBY, ENGLAND - AUGUST 27: Bryan Mbeumo of Manchester United looks dejected after missing his teams thirteenth penalty during the Carabao Cup Second Round match between Grimsby Town and Manchester United at Blundell Park on August 27, 2025 in Grimsby, England. (Photo by George Wood/Getty Images) / George Wood

Una gesta histórica es la que acaba de conseguir el Grimsby Town, equipo de la League Two de Inglaterra, equivalente a la cuarta división, tras eliminar mediante penales al Manchester United de la Copa de la Liga.

La noche comenzó con tintes de papelón para los “Diablos Rojos”, puesto que tempranamente quedaron en desventaja gracias a un gol de Charles Vernam (22′), quien remató al primer palo dentro del área, en una acción donde André Onana dejó mucho que desear en la portería.

El segundo mazazo para los dirigidos por Rúben Amorim no tardó en llegar. Tras una nueva salida en falso del guardameta en un tiro de esquina, Tyrel Warren (33′) aprovechó para poner el 2-0 con el arco a disposición.

Ya en la segunda parte, el United mandó a la cancha a sus principales figuras. Uno de los que ingresó y marcó diferencia fue Bryan Mbeumo (75′), que descontó tras una gran jugada individual.

El encargado de igualar el marcador para los de Manchester fue Harry Maguire (89′), quien conectó de cabeza en un tiro de esquina para establecer el 2-2.

En una tanda de penales que se extendió a 12 lanzamientos por equipo, fueron los millonarios fichajes del United quienes fallaron: Matheus Cunha y el propio Mbeumo, sellando así la histórica clasificación del Grimsby Town.

