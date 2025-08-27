Una gesta histórica es la que acaba de conseguir el Grimsby Town, equipo de la League Two de Inglaterra, equivalente a la cuarta división, tras eliminar mediante penales al Manchester United de la Copa de la Liga.

La noche comenzó con tintes de papelón para los “Diablos Rojos”, puesto que tempranamente quedaron en desventaja gracias a un gol de Charles Vernam (22′), quien remató al primer palo dentro del área, en una acción donde André Onana dejó mucho que desear en la portería.

El segundo mazazo para los dirigidos por Rúben Amorim no tardó en llegar. Tras una nueva salida en falso del guardameta en un tiro de esquina, Tyrel Warren (33′) aprovechó para poner el 2-0 con el arco a disposición.

WHAT WAS ONANA DOING ?? 😨 pic.twitter.com/fCGwzC5dQI — KinG £ (@xKGx__) August 27, 2025

Ya en la segunda parte, el United mandó a la cancha a sus principales figuras. Uno de los que ingresó y marcó diferencia fue Bryan Mbeumo (75′), que descontó tras una gran jugada individual.

🚨 BRYAN MBEUMO SCORES FOR MANCHESTER UNITED 🤯🔥pic.twitter.com/tH1yNVBULM — KinG £ (@xKGx__) August 27, 2025

El encargado de igualar el marcador para los de Manchester fue Harry Maguire (89′), quien conectó de cabeza en un tiro de esquina para establecer el 2-2.

En una tanda de penales que se extendió a 12 lanzamientos por equipo, fueron los millonarios fichajes del United quienes fallaron: Matheus Cunha y el propio Mbeumo, sellando así la histórica clasificación del Grimsby Town.