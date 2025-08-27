;

Gobierno desmiente reemplazo de placa de Piñera por una del Presidente Boric en nuevo hospital de Alto Hospicio

Esto se da luego de que la senadora Luz Ebensperger denunciara el retiro de una placa que reconocía que el establecimiento comenzó a construirse bajo el mandato del expresidente.

Ruth Cárcamo

El Servicio de Salud de Tarapacá emitió un comunicado desmintiendo la denuncia de la senadora Luz Ebensperger (UDI), quien aseguró que el Gobierno reemplazó una placa conmemorativa de Sebastián Piñera por una del Presidente Gabriel Boric.

Esto en el marco de la inauguración del Hospital de Alto Hospicio. De acuerdo a la parlamentaria, en enero de 2022 se instaló una placa que aseveraba que el establecimiento fue una “obra construida durante el Gobierno de Sebastián Piñera”.

Al respecto, el Servicio de Salud aclaró que “al momento de recibir la nueva infraestructura, mediante el acta de explotación firmada con fecha 15 de marzo de 2023, el recinto no contaba con ningún tipo de placa identificatoria”.

“Tras la ceremonia de inauguración efectuada el 24 de julio de 2025, se procedió a instalar la actual placa conmemorativa con fecha 11 de agosto de 2025”, concluyó en el comunicado.

