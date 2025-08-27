;

VIDEO. Caótica sesión: senadores terminan a los golpes en el Congreso mexicano

Registros del pleno muestran empujones y puñetazos contra el presidente de la Cámara; un camarógrafo resultó lesionado y habrá denuncias cruzadas.

Mario Vergara

El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, propinó empujones y golpes al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, inmediatamente después de que concluyera la sesión con el canto del Himno Nacional. En los videos captados en el recinto se observa a Noroña replegarse para esquivar las agresiones, mientras legisladores intentan separarlos. Durante el forcejeo también resultó alcanzado el camarógrafo Emiliano González González, colaborador de Noroña, a quien servicios médicos colocaron un collarín minutos más tarde.

La trifulca coronó una jornada creciente en tensión. Minutos antes, Moreno había subido a la tribuna para reclamar que no se le permitió intervenir; al encararse con Noroña —“no me toques”, le dijo el presidente de la Cámara— regresó a su escaño y volvió al final de la sesión, cuando se produjo el ataque. En el intercambio también intervino el priista Carlos Gutiérrez Mancilla, quien lanzó golpes en medio del tumulto. La diputada de Morena Dolores Padierna intentó mediar, pero debió apartarse para evitar ser alcanzada. Desde las curules se escucharon gritos para poner fin a la pelea.

El debate ya venía encendido tras la intervención de la senadora Lilly Téllez, quien ratificó en tribuna sus declaraciones a Fox News pidiendo “ayuda” de Estados Unidos para combatir al crimen organizado. La panista se dijo con “trayectoria limpia” frente a los “mafiosos de Morena” y habló de “morenarcos”, lo que desató gritos de “traidora” y “vendepatrias” desde las bancadas oficialistas, mientras PRI y PAN la respaldaban.

Tras los hechos, Fernández Noroña afirmó en conferencia de prensa que la Mesa negó una intervención solicitada por el PRI y dio por concluida la sesión; acto seguido, aseguró, Moreno lo “jaloneó” y golpeó, profiriendo amenazas. El presidente del Senado anunció que presentará denuncias por lesiones y por daños al equipo de su colaborador. Por su parte, “Alito” Moreno acusó “cobardía” de Noroña y justificó el empujón alegando una supuesta mala conducta del presidente con una senadora presente. Pese a esa versión, las imágenes difundidas lo muestran como el agresor inicial.

Las áreas jurídicas del Senado y las partes involucradas preparan recursos y denuncias. No se reportaron otros lesionados de gravedad. La mesa directiva deberá definir eventuales sanciones administrativas y dar vista a las autoridades competentes.

