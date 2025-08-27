;

COLOMBIA. Sicario adolescente es condenado a 7 años por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

El atacante confesó cómo recibió una Glock 9 mm y apoyo logístico. Defensa confirma dos líneas activas: penal y de inteligencia, con foco en posibles disidencias de las FARC.

Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) condenó a 7 años de privación de la libertad en un centro de atención especializada al menor que disparó contra el senador y precandidato colombiano a la presidencia, Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático).

El ataque ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia (Fontibón, occidente de Bogotá); el congresista murió el 11 de agosto de 2025 a causa de las heridas.

Según la Fiscalía General de la Nación, la sanción se impuso tras la aceptación voluntaria de cargos por parte del joven —conocido como alias “Tianz”— durante la audiencia de acusación. Inicialmente aceptó homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de concierto para delinquir; una semana después de esa diligencia se produjo el fallecimiento del parlamentario. La decisión es en primera instancia y admite recursos de ley. Por orden judicial, el menor quedará bajo custodia del ICBF.

¿Cómo fue el ataque?

La investigación estableció que el adolescente fue contactado y convencido para ejecutar el atentado. El día de los hechos, fue citado en Modelia y, a bordo de un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González (alias “El Veneco”), recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández (identificado como alias “Chipi” / “El Costeño”). Luego descendió, caminó hasta el parque El Golfito, donde Uribe Turbay encabezaba una actividad política, y abrió fuego. El sicario fue capturado en flagrancia y el arma, incautada.

Las declaraciones del menor permitieron vincular a otros presuntos partícipes: además de “El Veneco” y “Chipi/El Costeño”, Katerine Andrea Martínez (alias “Gabriela”), William Fernando González y Cristian Camilo González, señalados por su rol en la logística y financiación del ataque.

