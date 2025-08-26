Tolerancia cero en el régimen chino: ex alto mando es condenado a muerte por escándalo de corrupción

Un tribunal de la ciudad de Guilin, en el sur de China, condenó a pena de muerte suspendida por dos años a Liu Xingtai, exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de Hainan, por aceptar sobornos que superan los 316 millones de yuanes (unos 44,1 millones de dólares). La resolución incluye la privación de derechos políticos de por vida, el decomiso total de sus bienes personales y la recuperación de los ingresos ilícitos para el erario.

De acuerdo con el fallo, entre 2003 y 2024 Liu utilizó diversos cargos en el Partido Comunista Chino (PCCh) y la administración pública para favorecer a entidades y particulares en gestión de empresas, adjudicación de negocios y asignación de fondos. A cambio, habría recibido pagos y bienes, directamente o por medio de terceros, por un monto total superior a 316 millones de yuanes.

El tribunal consideró que los hechos constituyen soborno, con una cuantía “especialmente grande” y un perjuicio especialmente grave a los intereses del Estado y de la ciudadanía. No obstante, valoró como circunstancias atenuantes la confesión del acusado y la devolución de parte de los sobornos recibidos.

¿Qué significa la pena suspendida?

En el sistema penal chino, la pena de muerte suspendida por dos años implica que, si durante ese período el condenado no comete nuevos delitos y mantiene buena conducta, la sentencia puede conmutarse a cadena perpetua. Esta práctica es habitual en causas de corrupción de alta cuantía.

El fallo detalla que Liu ocupó sucesivamente puestos de dirección en la provincia de Shandong y, posteriormente, cargos de alto nivel en Hainan. La acusación abarcó conductas continuadas en el tiempo, vinculadas tanto a decisiones administrativas como a procesos de contratación.

Enmarque en la campaña anticorrupción

La sentencia se enmarca en la campaña anticorrupción impulsada desde 2012 por el secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, que ha derivado en condenas a diversos altos cargos en sectores como el deportivo, tabacalero, financiero y farmacéutico. Mientras las autoridades sostienen que se trata de un esfuerzo sistémico contra la corrupción, analistas han señalado que algunas causas también habrían servido para desplazar a críticos y rivales dentro de la estructura del poder.