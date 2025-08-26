La trama de corrupción que afecta al círculo íntimo de Javier Milei: acusaciones de coimas, audios filtrados y allanamientos

La justicia federal argentina investiga un presunto circuito de cobro y pago de coimas asociado a compras de medicamentos de la Andis, con eventuales retornos hacia la Secretaría General de la Presidencia. La pesquisa se activó tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de Andis Diego Spagnuolo (amigo y abogado personal de Javier Milei), divulgados por el canal de stream Carnaval, donde se describe un esquema que involucraría a Karina Milei —hermana del presidente y secretaria general— y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional. Los audios no han sido verificados de forma independiente y la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

De acuerdo con lo expuesto en los audios y una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, la operatoria habría utilizado a la droguería Suizo Argentina como canal para sobrefacturar compras de fármacos de Andis con un sobreprecio de 8%; de ese monto, 3% se habría redirigido a la Secretaría General de la Presidencia. La presentación menciona como denunciados a Javier Milei, Karina Milei, “Lule” Menem y Eduardo Kovalivker (propietario de la droguería). La denuncia estima que ese 3% implicaría alrededor de US$ 800.000 mensuales, además de pagos a intermediarios por unos US$ 30.000 al mes.

Allanamientos y medidas del Gobierno

Tras la difusión del material, el Ejecutivo removió a Spagnuolo y designó a Alejandro Vilches como interventor de Andis, con el mandato de auditar el funcionamiento del organismo. En paralelo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó 15 allanamientos en domicilios, en Suizo Argentina y en la sede de Andis, incautando documentación contable, teléfonos, soportes informáticos y US$ 266.000, además de 7 millones de pesos argentinos. También se secuestraron cajas con papelería y un pendrive en el laboratorio de la droguería.

Respuestas y desmentidos

La droguería Suizo Argentina declaró que actúa con “integridad y transparencia” y que está a disposición de los organismos de control. El abogado de sus propietarios negó imputaciones penales. Desde el ámbito político, Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados y primo de “Lule”— calificó el caso como una “operación” electoral y afirmó: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina”. El propio “Lule” Menem negó en redes la veracidad del contenido de los audios. Karina Milei ha mantenido silencio público. La Casa Rosada remitió a las declaraciones de Martín Menem. La fiscalía (Franco Picardi) confirmó que la causa sigue bajo secreto.

Un escándalo en plena campaña y con Andis en el centro

El episodio ocurre en la antesala de las legislativas en la provincia de Buenos Aires (7 de septiembre) y de las elecciones nacionales (26 de octubre). Además, coincide con la disputa por el financiamiento del sistema de discapacidad: la Cámara de Diputados rechazó recientemente un veto presidencial a una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027, que ahora espera definición del Senado. El Gobierno sostiene que esa normativa compromete su política de déficit cero.