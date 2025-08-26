¡Revolución en los estadios chilenos! Así es el sistema de climatización único del país estrenado en el Claro Arena

Con la apertura oficial del Claro Arena, el Club Deportivo Universidad Católica marcó un hito en la infraestructura deportiva nacional, al convertirse en el primer estadio chileno equipado con un sistema de climatización integral.

La tecnología instalada, de la mano de Midea, asegura confort térmico, eficiencia energética y calidad de aire en todos los espacios interiores, desde palcos VIP hasta camarines y zonas de prensa.

El sistema cuenta con 11 sistemas VRF (Flujo de Refrigerante Variable), 12 manejadoras de aire y 46 equipos split, alcanzando una capacidad total de más de 4 millones de Btu/h.

Esta tecnología permite ajustar automáticamente la climatización según la ocupación del estadio, que puede variar entre 20 mil personas en días de partido y prácticamente vacío en jornadas normales. Además, incorpora recuperación de energía térmica, transfiriendo el calor del aire expulsado al nuevo aire que ingresa, optimizando la eficiencia.

“La climatización del Claro Arena no solo es un logro técnico, sino una contribución al desarrollo del deporte nacional. Este sistema combina confort máximo y eficiencia energética, posicionando a Chile como un referente regional en innovación deportiva”, afirmó Luis César Fabio, gerente general de Midea Carrier Chile.

Por su parte, presidente de Cruzados, destacó que contar con empresas líderes en tecnología mundial eleva la calidad del estadio y la experiencia del público.

El proyecto también contempla la mejora de la calidad del aire interior mediante filtros que purifican el ambiente, garantizando espacios saludables para deportistas, staff y espectadores. Además, el sistema permite operar simultáneamente en modo frío y calor en diferentes sectores, adaptándose a las necesidades de cada área, desde suites VIP hasta salas de conferencias y salones de eventos.

Con esta implementación, el Claro Arena no solo se transforma en un referente de modernidad en Chile, sino que se suma a la lista de estadios emblemáticos climatizados por la mencionada marca a nivel internacional, como el Camp Nou en Barcelona, consolidando al país en la vanguardia tecnológica del deporte.