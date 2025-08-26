;

Garnero deja el fútbol chileno: se produce otro despido de un entrenador en el balompié nacional

Un club de la Segunda División Profesional oficializó la salida de su entrenador.

Carlos Madariaga

La ola de despidos en el fútbol chileno no se detienen, incluso en la tercera categoría del balompié nacional.

Todo luego de lo informado por Deportes Rengo, club de la Segunda División Profesional.

El cuadro de la región de O’Higgins perdió en su cancha, como “visitante”, ante Real San Joaquín, resultado que los dejó en el undécimo puesto de la tabla, a dos puntos del descenso.

Tras esto, Deportes Rengo oficializó la salida de su entrenador, Martín Garnero, que solo comparte apellido con el DT de la UC.

“La institución agradece profundamente el compromiso, la dedicación y el profesionalismo de Martín Garnero y de su Cuerpo Técnico, particularmente a Mateo Galiana, valorando el esfuerzo realizado en este período“, remarcaron desde el club a través de un comunicado.

Maximiliano López Ramírez y Andrés Vargas asumirán el interinato en Deportes Rengo de cara al duelo del 6 de septiembre, por la fecha 19 de la Segunda División Profesional, cuando reciban a San Antonio Unido.

